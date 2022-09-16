Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат. Він підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони Shahed-136.

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Щоб збивати такі безпілотники, Україні потрібні додаткові системи

У Військово-повітряних силах ЗСУ зазначили, що іранські дрони доволі складно збивати.

Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна. Щоб збивати саме такі цілі, потрібні додаткові системи. Крім того, потрібна знову ж таки пильність наших воїнів,

– заявив Ігнат.

В Україні, ймовірно, збили 2 іранські безпілотники

13 вересня з'явилася інформація, що в Куп'янському районі помітили ударний БпЛА Ірану. Ймовірно, його використовували російські війська у війні проти України. Згідно з зовнішнім виглядом елементів крила знищеного безпілотника, він іранський. Йдеться про далекобійний БпЛА-камікадзе Shahed-136.

16 вересня правоохоронці вже вдруге задокументували те, що російська армія використовує іранські БпЛА. Зокрема, у Нікополі Дніпропетровської області виявили залишки БПЛА Shahed-136 (за російським маркуванням – "Герань-2").

Іран передав росії безпілотники: що відомо

У США в липні повідомили, що Білий дім має інформацію про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники. У відповідь глава МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що Іран не постачатиме росії зброю, зокрема безпілотники.

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У середині липня путін зустрівся з лідером ісламської революції в Ірані Сеєд Алі Хосейні Хаменеї. Ймовірно, диктатор особисто їздив в Іран домовлятися щодо безпілотників.

Уже на початку серпня американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Іран міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. Там також заявили, що іранські дрони можуть значно посилити повітряну розвідку кремля.

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Згодом у США повідомили, що окупанти почали тренування з іранськими безпілотниками.

30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому на початку серпня й вже доставили їх до росії.

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