Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Про це повідомили 12 липня.

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Іранські дрони можуть посилити росію

Кремль закуповує іранські безпілотники, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку та точність непрямого вогню в Україні,

– повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Там також пригадали слова радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана. Зокрема, він пояснив, що росія звернулась до Ірану з проханням надати москві безпілотники.

Додав також, що США мають інформацію про те, що уряд Ірану готується надати росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, у тому числі – здатних використовувати зброю, у прискорений термін.

Також Штати мають інформацію, що Іран готується навчити російські війська використовувати їх вже цього місяця.

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Коротко про останні новини щодо Ірану та росії

У росії з Іраном відносини щодо постачання зброї почались задовго до початку повномасштабного нападу росії на Україну.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що раніше росія постачала Ірану зброю в обхід санкцій. Зокрема, – відомо про ракети "земля – повітря" для засобів ППО.

Іран має проблеми з угодою, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на зняття санкцій у США та інших країнах. За словами Мусієнка, росія починає підставляти Іран вимогами щодо безпілотників, про що знають у США.

Тож Мусієнко пояснив, що Іран намагається балансувати між росією та іншими країнами: "Ніби готові росії передати зброю, і ніби намагаються не виходити з перемовного процесу з ЄС та США щодо ядерної угоди".

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