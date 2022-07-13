Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Об этом сообщили 12 июля.

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Иранские дроны могут усилить россию

Кремль закупает иранские беспилотники, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность косвенного огня в Украине,

– сообщили в американском Институте изучения войны.

Там также вспомнили слова советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. В частности, он объяснил, что поссия обратилась к Ирану с просьбой предоставить москве беспилотники.

Добавил также, что США располагают информацией о том, что правительство Ирана готовится предоставить россии до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных использовать оружие, в ускоренный срок.

Также у Штатов есть информация, что Иран готовится научить российские войска использовать их уже в этом месяце.

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Кратко о последних новостях относительно Ирана и России

В россии с Ираном отношения по поставкам оружия начались задолго до начала полномасштабного нападения россии на Украину.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что ранее россия поставляла Ирану оружие в обход санкций. В частности, известно о ракетах "земля – воздух" для средств ПВО.

У Ирана проблемы с соглашением, по которому Тегеран должен был ограничить ядерную программу в обмен на снятие санкций в США и других странах. По словам Мусиенко, россия начинает подставлять Иран требованиям беспилотников, о чем знают в США.

Поэтому Мусиенко объяснил, что Иран пытается балансировать между россией и другими странами: "Вроде бы готовы россии передать оружие, и будто пытаются не выходить из переговорного процесса с ЕС и США по ядерному соглашению".

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