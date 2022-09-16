Раніше повідомляли, що Іран продав росії свої безпілотники, але офіційно агресор про це не заявляв. Натомість докази того, що це правда, вже з'явились.

До теми Іран дає безпілотники росії, але вони "вдарять" по самій москві, – політтехнолог

Іранські безпілотники на війні в Україні

Наші правоохоронці вже вдруге задокументували те, що російська армія використовує іранські БпЛА. Зокрема, у Нікополі Дніпропетровської області виявили залишки БПЛА Shahed-136 (за російським маркуванням – "Герань-2").



Збитий іранський дрон / Фото Нацполіції

БпЛА можна ідентифікувати за іранським двигуном Mado M550. Він зазвичай залишається неушкодженим після вибуху.



Такий самий дрон помітили у 2021 році в Ємені / Фото Нацполіції

У чому небезпека іранських безпілотників

Експерти повідомляли, що невідомо, наскільки складно нашим воїнам буде збивати іранські безпілотники. Інформації щодо бойового застосування цього виду БпЛА вкрай обмаль, тому ЗСУ доведеться набувати ці знання виключно на практиці. За даними ЗМІ, російські окупанти замовили в Ірану 1 000 безпілотників.

Через санкції росія не може у достатній кількості поповнити свої втрати у техніці. Тому країна-агресорка змушена шукати альтернативу вітчизняній зброї закордоном. Це виходить робити за допомогою країн, які також під санкціями.

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