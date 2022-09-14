Як констатували у розвідці Британії, росія все частіше отримує зброю з інших держав, зокрема з Ірану і Північної Кореї.
Важливо Китай не збирається рятувати путіна, – Яковенко назвав союзників росії
Це доводить той факт, що власні запаси зброї у росії скорочуються. Цікаво, що російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко заявив, що союзниками країни-агресорки наразі є:
- умовний союзник – Північна Корея,
- новий союзник М'янмі, яка займає друге місце з незаконного виробництва опіуму,
- а також Іран.
Розвідники додали, що росія, ймовірно, вперше розмістила в Україні іранські безпілотні літальні апарати. 13 вересня українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА Shahed-136 поблизу Куп'янська, в районі успішного наступу України.
Втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту свідчить про те, що росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не проти більш стратегічних цілей на території України.
До слова, раніше джерела з адміністрації президента США повідомляли журналістам, що росія офіційно закупила в Ірану БпЛА серій Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191.
Окупанти зазнають колосальних втрат в Україні
Українські бійці завдають ворогу значних втрат на полі бою. За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 53 650 окупантів. Упродовж минулої доби відправити на той світ вдалося 350 російських військових.
Відразу ж зауважимо, що на полі бою окупанти втрачають не лише живу силу. У них ще й стає значно менше техніки. Деяку, до слова, вдається "затрофеїти". Ми ж розповімо про ту, яку перетворили на брухт.
- танків – 2 180 (+5 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 665 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 290 (+11) одиниць;
- РСЗВ – 311 одиниць;
- засобів ППО – 167 (+2) одиниць;
- літаків – 246 (+2) одиниці;
- гелікоптерів – 215 одиниць (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) одиниці;
- крилатих ракет – 233 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 501 (+32) одиниця;
- спеціальної техніки – 120 одиниць (+3).
Варте уваги – Яковенко зазначив, що у росії майже не залишилося армії: дивіться відео