Як констатували у розвідці Британії, росія все частіше отримує зброю з інших держав, зокрема з Ірану і Північної Кореї.

Важливо Китай не збирається рятувати путіна, – Яковенко назвав союзників росії

Це доводить той факт, що власні запаси зброї у росії скорочуються. Цікаво, що російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко заявив, що союзниками країни-агресорки наразі є:

умовний союзник – Північна Корея,

новий союзник М'янмі, яка займає друге місце з незаконного виробництва опіуму,

а також Іран.

Розвідники додали, що росія, ймовірно, вперше розмістила в Україні іранські безпілотні літальні апарати. 13 вересня українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА Shahed-136 поблизу Куп'янська, в районі успішного наступу України.

Довідка. Shahed-136 – це БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

Втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту свідчить про те, що росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не проти більш стратегічних цілей на території України.

До слова, раніше джерела з адміністрації президента США повідомляли журналістам, що росія офіційно закупила в Ірану БпЛА серій Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191.

Окупанти зазнають колосальних втрат в Україні

Українські бійці завдають ворогу значних втрат на полі бою. За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 53 650 окупантів. Упродовж минулої доби відправити на той світ вдалося 350 російських військових.

Відразу ж зауважимо, що на полі бою окупанти втрачають не лише живу силу. У них ще й стає значно менше техніки. Деяку, до слова, вдається "затрофеїти". Ми ж розповімо про ту, яку перетворили на брухт.

танків – 2 180 (+5 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 665 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 290 (+11) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 167 (+2) одиниць;

літаків – 246 (+2) одиниці;

гелікоптерів – 215 одиниць (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 233 одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 501 (+32) одиниця;

спеціальної техніки – 120 одиниць (+3).

Варте уваги – Яковенко зазначив, що у росії майже не залишилося армії: дивіться відео