Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Він каже, що путін може просити чого завгодно, але Китай не збирається його рятувати.

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"Китай буде віддаленим, і це очевидно. Китай з задоволенням буде голосувати на користь путіна чи нейтрально в Раді безпеки ООН, але на цьому підтримка Китаєм путіна закінчиться", – каже Яковенко.

Хто є союзниками росії

За словами російського політика, у путіна зараз є три союзники:

умовний союзник – Північна Корея,

новий союзник М'янмі, яка займає друге місце з незаконного виробництва опіуму,

а також Іран.

І то, всі ці три союзники досить умовні. Зрозуміло, ще який союзник з олександра григоровича (лукашенка – 24 канал). І на цьому все і обмежується,

– наголосив Яковенко.

Водночас Китай та Індія, на думку опозиціонера, це не для путіна.

Він зазначив, що Іран досить зрозуміла країна, і демократії та опозиції там набагато більше, ніж в росії. Але політичне керівництво Ірану готове зараз підтримати росію.

За словами опозиціонера, головна відмінність Ірану від росії – це те, що в Ірану є ідеологія.

"І для них США – це шайтан, тому вони готові терпіти ці санкції, бо вони проти шайтана, а путін для них – це менший шайтан, тому вони його підтримують", – додав він.

Дивіться інтерв'ю з Ігорем Яковенком: відео 24 каналу



До слова, раніше джерела з адміністрації президента США повідомляли журналістам, що росія офіційно закупила в Ірану БпЛА серій Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191.

Проте ЗСУ вже, ймовірно, збили один іранський безпілотник, які росія використовує у війні проти України. На це вказує характерна форма уламків, знайдених біля Куп'янська.