Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Он говорит, что путин может просить чего угодно, но Китай не собирается его спасать.

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"Китай будет отдаленным, и это очевидно. Китай с удовольствием будет голосовать в пользу путина или нейтрально в Совбезе ООН, но на этом поддержка Китаем путина закончится", – говорит Яковенко.

Кто является союзниками россии

По словам российского политика, у путина сейчас есть три союзника:

условный союзник – Северная Корея,

новый союзник Мьянме, занимающая второе место по незаконному производству опиума,

а также Иран.

И то, все эти три союзника достаточно условны. Понятно, еще какой союзник из александра григорьевича (лукашенко – 24 канал). И на этом все и ограничивается,

– подчеркнул Яковенко.

В то же время, Китай и Индия, по мнению оппозиционера, это не для путина.

Он отметил, что Иран достаточно понятная страна, и демократии, и оппозиции там гораздо больше, чем в россии. Но политическое руководство Ирана готово сейчас поддержать россию.

По словам оппозиционера, главное отличие Ирана от россии – это то, что у Ирана есть идеология.

"И для них США – это шайтан, поэтому они готовы терпеть эти санкции, потому что они против шайтана, а путин для них – это меньший шайтан, поэтому они его поддерживают", – добавил он.

Смотрите интервью с Игорем Яковенко: видео 24 канала



К слову, ранее источники из администрации президента США сообщали журналистам, что россия официально закупила у Ирана БПЛА серий Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191.

Однако ВСУ уже, вероятно, сбили один иранский беспилотник, который россия использует в войне против Украины. На это указывает характерная форма обломков, найденных на территории Купянска.