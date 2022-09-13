В россии есть дефицит командиров тактического уровня. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Обратите внимание Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи с Юга и Крыма, – украинская разведка

Россия объявляет дополнительные выпуски курсантов

По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года.

Также досрочные выпуски пройдут в других учебных заведениях министерства обороны россии.

Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий. Продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника,

– отметили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что среди оккупантов все больше распространяется практика самоувечья, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков.

В госдуме говорят, что не справятся в войне без общей мобилизации

Из-за провалов на войне в Украине в российской думе заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Говорят, иначе их ждет поражение.

Такое заявление сделал член комитета госдумы по безопасности михаил шеремет. Он утверждает, что нужно объявить в россии всеобщую мобилизацию и перевести экономику на военные рейсы.

"Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не добьемся", – сказал шеремет.

Кроме того, кремлевский чиновник говорит, что необходимо сменить статус "спецоперации".

Граждане государства-агрессорки шокированы таким заявлением. Пользователи сети предлагают шеремету самому идти воевать.

Стоит посмотреть – россияне в панике бросают новую технику и убегают: смотрите видео