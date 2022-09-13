У росії є дефіцит командирів тактичного рівня. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Росія оголошує додаткові випуски курсантів

За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу "чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова" у грудні цього року.

Також дострокові випуски відбудуться в інших навчальних закладах міністерства оборони росії.

Дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій. Продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника,

– зазначили у Генштабі.

У відомстві наголосили, що серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.

У держдумі кажуть, що не дадуть ради у війні без загальної мобілізації

Через провали на війні в Україні у російській думі заговорили про необхідність загальної мобілізації. Кажуть, що інакше їх чекає поразка.

Таку заяву зробив член комітету держдуми щодо безпеки михайло шеремет. Він стверджує, що треба оголосити в росії загальну мобілізацію та перевести економіку на військові рейси.

"Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо", – сказав шеремет.

Крім того, кремлівський чиновник каже, що необхідно змінити статус "спецоперації".

Громадяни держави-агресорки шоковані такою заявою. Користувачі мережі пропонують шеремету самому йти воювати.

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