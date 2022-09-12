Таку заяву зробив член комітету держдуми щодо безпеки михайло шеремет. Він стверджує, що треба оголосили в росії загальну мобілізацію та перевести економіку на військові рейси.
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Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо,
– сказав шеремет.
Крім того, кремлівський чиновник каже, що необхідно змінити статус "спецоперації".
Росіяни в паніці
Громадяни держави-агресорки шоковані такою заявою. Користувачі мережі пропонують шеремету самому йти воювати. Також серед пропозицій, куди йти чиновнику, озвучували й інші варіанти.
Коментарі росіян в мережі:
- Хай йде перший. Йому більше всіх потрібна ця "спецоперація" та "перемога".
- Як же вони за***ли. Пора підняти бунт.
- Пішов на**й. Своїх дітей туди відправ.
- Час олігархів скидувати.
- Мобілізація всього населення на війну з Україною – це вже поразка. Шеремета першого на фронт треба.
Як росіяни реагують на заяви про мобілізацію / Скриншот з телеграм-каналів:
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