Таку заяву зробив член комітету держдуми щодо безпеки михайло шеремет. Він стверджує, що треба оголосили в росії загальну мобілізацію та перевести економіку на військові рейси.

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Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо,

– сказав шеремет.

Крім того, кремлівський чиновник каже, що необхідно змінити статус "спецоперації".

Росіяни в паніці

Громадяни держави-агресорки шоковані такою заявою. Користувачі мережі пропонують шеремету самому йти воювати. Також серед пропозицій, куди йти чиновнику, озвучували й інші варіанти.

Зверніть увагу! Радник глави ОП Михайло Подоляк розповідав, що росіяни вже починають прозрівати, що програють війну. Далі, за його словами, росію можуть чекати різні сценарії: від бунтів до розвалу армії.

Коментарі росіян в мережі:

Хай йде перший. Йому більше всіх потрібна ця "спецоперація" та "перемога".

Як же вони за***ли. Пора підняти бунт.

Пішов на**й. Своїх дітей туди відправ.

Час олігархів скидувати.

Мобілізація всього населення на війну з Україною – це вже поразка. Шеремета першого на фронт треба.

Як росіяни реагують на заяви про мобілізацію / Скриншот з телеграм-каналів:

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