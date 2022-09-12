Таку заяву зробив член комітету держдуми щодо безпеки михайло шеремет. Він стверджує, що треба оголосили в росії загальну мобілізацію та перевести економіку на військові рейси.

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Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо,
– сказав шеремет.

Крім того, кремлівський чиновник каже, що необхідно змінити статус "спецоперації".

Росіяни в паніці

Громадяни держави-агресорки шоковані такою заявою. Користувачі мережі пропонують шеремету самому йти воювати. Також серед пропозицій, куди йти чиновнику, озвучували й інші варіанти.

Коментарі росіян в мережі:

  • Хай йде перший. Йому більше всіх потрібна ця "спецоперація" та "перемога".
  • Як же вони за***ли. Пора підняти бунт.
  • Пішов на**й. Своїх дітей туди відправ.
  • Час олігархів скидувати.
  • Мобілізація всього населення на війну з Україною – це вже поразка. Шеремета першого на фронт треба.

Як росіяни реагують на заяви про мобілізацію / Скриншот з телеграм-каналів:

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