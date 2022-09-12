Не прозрівають хіба в Москві, враховуючи святкування дня міста напередодні. Про це, як зауважив 24 канал, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь".

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По всій росії зараз прозріння, що поразка можлива,

– наголосив Подоляк.

Усі заяви, якими окупанти розкидались на початку вторгнення, не відповідають дійсності. Процеси, які відбуваються зараз, важливі для росіян, оскільки все змінюватиметься. Після поразки російські вибори будуть іншими.

Подоляк не виключає, що в найближчі кілька місяців неочікувані події можуть статися в самій росії. При цьому сценарії можуть бути різними: навіть розвал армії, втечі та регіональні претензії.

Подоляк окреслив переломний момент війни

За словами політика, деокупація Луганська чи Донецька стане ключовим моментом війни. Після цього росіяни самі підуть з Криму, оскільки оборонного вузла для нього немає.

Крім того, Подоляк наголосив, що потрібно максимально зачистити територію України від окупантів. Зокрема, Херсонську, Запорізьку, Донецьку області тощо.

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