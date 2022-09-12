Не прозревают разве что в Москве, учитывая празднование дня города накануне. Об этом, как заметил 24 канал, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

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По всей россии сейчас прозрение, что поражение возможно,

– подчеркнул Подоляк.

Все заявления, которыми оккупанты разбрасывались в начале вторжения, не соответствуют действительности. Происходящие сейчас процессы важны для россиян, поскольку все будет меняться. После поражения российские выборы будут другими.

Подоляк не исключает, что в ближайшие несколько месяцев неожиданные события могут произойти в самой россии. При этом сценарии могут быть разными: даже развал армии, бегство и региональные претензии.

Подоляк очертил переломный момент войны

По словам политика, деоккупация Луганска или Донецка станет ключевым моментом войны. После этого россияне сами уйдут из Крыма, поскольку оборонного узла для него нет.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что нужно максимально зачистить территорию Украины от оккупантов. В частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую области и так далее.

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