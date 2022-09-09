Об этом и больше в интервью 24 каналу рассказал Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Успехи ВСУ в Харьковской области

Мы дождались хороших новостей из Харьковщины и наконец выдохнули. Интересно, что этих событий ждали не только мы с вами, но и наши враги. Оказалось, что они своим пропагандистам перестают верить. И вот вчера они не увидели никаких новостей о Харьковщине и решили, что продолжаются бои.

Следует отметить, что таких новостей уже не было в течение трех дней. А сегодня, когда россияне увидели новости из Харьковщины, теперь пытаются найти оправдание происходящему.

Говорят, что это запланированный уход и "затягивание" ВСУ куда-нибудь. Они уже начинают говорить о том, что недооценили украинскую армию, не поняли тактического замысла генштаба Украины и это очень хорошо. Но я хотел бы добавить, что не стоит думать о том, что победа придет уже завтра. Мы понимаем, что это очень трудный путь и это только начало.



Подоляк об успешном контрнаступлении / Фото 24 канал

Эти несколько недель наши защитники отрабатывали всю логистику, но до сих пор поразили не все тыловое обеспечение врага. Это вопрос и "Рамштайна", и помощи наших партнеров. По-моему, пока рано говорить о том, что мы масштабно продвигаемся вперед. Предварительно мы только указали россии на ее место и будем делать это в дальнейшем.

Ожидаем таких же хороших новостей по другим направлениям. Меня больше всего интересует ключевое направление – Луганск и Донецк. Я очень хочу, чтобы мы показательно и как можно скорее забрали эти города.

Это очень важно, чтобы окончательно сломать все, что есть внутри россии, чтобы они поняли, что они не какая-то сверхдержава.

Оккупанты действительно ждут каждый день наши сводки Генштаба, а некоторые уже даже разработали карту нашего наступления. И вот спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что очень любит изюм, но сейчас его привлекает изюм.

Я очень ожидаю карту от господина лукашенко, где все же будут те четыре направления, из которых кто-то должен наступать.

Безусловно, мы будем наблюдать, как будет изменяться риторика не только российских военкоров, но и российского общества. Сейчас российская "социология" параллельно с продвижением ВСУ издала опрос, где уже 92% искренне поддерживают путина и всю эту вакханалию.

Риторика изменится, и они уже будут цитировать нас и соглашаться, что все так, как было запланировано.

Для меня очень принципиально возвращение Донецка и Луганска, ведь это должно быть очень знаковое событие.

В любом случае мы видим продвижение ВСУ на Херсонском направлении. Вчера даже видели видео, как именно ВСУ держат под огневым контролем мосты на переправах. Здесь соответственно – Харьковское направление и освобожденное село в Донецкой области, да и "хлопок" в Крыму. Я представляю того "бункерного", который сидит в алтайском крае и не понимает, что происходит.

Но никак он не может объяснить, что происходит. Он по-прежнему живет в той иллюзии, в которой он находился 24 февраля. Вы же помните это лицо, когда оно развалилось на кресле и рассказывает что-то о ленине и подобной чепухе. Этот человек не может относиться к себе критично, это проблема российской политической элиты. Они не оценивают свои слова как что-то такое, за что потом потребуется отвечать.



Путин / Фото Getty Images

Кстати, это один из признаков нездоровья нации в целом. Они себя так ведут, потому что считают, что война от них очень далеко.

Это все уже было в 2008 году – россияне пришли, массово убили людей в Грузии и не получили никакого наказания. Они зашли в 2014 году к нам – массово убивали людей и также не получили наказание.

Это длилось очень долго по всему миру, эта безнаказанность – ключевая. Ведь путин понимал, что он может быть не наказан и безгранично поднимать ставки. Уже сейчас они начинают понимать, что безнаказанности больше не будет.

Это ключевой элемент – безнаказанность. И они, когда заходили в Украину в таком масштабе, почему он сидел такой серьезный и говорил "мы сейчас начинаем здесь специальную военную операцию, мы быстро всех на колени", потому что понимал, что потом, если он совершит убийство определенного количества людей, то он не будет наказан. Поэтому можно делать все что угодно и постоянно повышать ставку. Вот это делает россия. Сегодня он понимает другое, не может это осмыслить, но понимает, что безнаказанности больше не будет.

Если падет Луганск и Донецк, вы увидите, как быстро падут многие люди, которые просто исчезнут, многие люди в российской политической элите. И там начнется уже необратимый процесс трансформации, даже не надо будет ждать окончания войны – он начнется именно с падения Луганска или Донецка. После этого там будет идти трансформация.

Чтобы увидеть лица людей, которые будут фантастически напуганы, за это нужно воевать в частности. Чтобы все эти люди – это иррациональное зло были наказаны в таком объеме в прямом эфире. Так же, как в прямом эфире сегодня мир смотрит, как убивают украинцев, наших детей. Надо посмотреть, как эти люди зверски будут бояться ответственности и понимать, что ответственность уж точно до них достанет.

Смотрите полное видео с Михаилом Подоляком на ютубе 24 канала:

Михаил, давайте немного по фронтам, чтобы завершить, что касается Харьковщины. Наш Генштаб пока ничего не говорит, но с другой стороны начали говорить о том, что Вооруженные Силы Украины уже под Купянском. Почему для нас важен этот город и действительно ли Вооруженные Силы Украины уже под Купянском?

Сегодня Генштаб конкретно сообщил, что освобождены уже 20 населенных пунктов в Харьковские области. Освобожденная территория – 700 квадратных километров, это очень важно. Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое идет вся харьковская группировка российских войск – получала пополнения и резервы.

Это такой ключевой транспортный узел, который нужно будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на Север или немного вниз на Юг. Таким образом, разрезать эту группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов.

Это ключевые элементы на карте. Я имею в виду, что в этом случае мы говорим о Купянске. Мне кажется, в Харькове идет и будет идти плановая зачистка территории от находящихся там нелюдей.

Я смотрела, что россияне очень эмоционально реагируют на события Харьковщины. Дело не в том, что они "еле ноги оттуда забрали" и то не все, а в том, что они даже удивлялись, с каким рвением и "наглостью" мы это делали. Они просто не ожидали того, что наши Вооруженные Силы Украины могут заходить не осторожно по бокам, а с полной "наглостью" врываться в тыл врага.

Мне кажется, что россия настолько интеллектуально слаба, что на 197-й день уже можно было бы понять, что Украина – это вообще другое государство, которое воюет иначе. У нас абсолютно отмобилизованные Вооруженные Силы, которые профессионально намного выше, чем российская армия, в частности, эти хваленые десантники, спецназы и т.д.

Они могли мультфильмы снимать о своих вооруженных силах и показывать своим людям, живущим в городах, где нет газа и дорог. А когда они столкнулись с умеющей воевать армией, тогда оказывается, что все эти мультфильмы – это 70-е годы, Советский Союз.

Поэтому все идет по украинскому плану совершенно четко. Был вопрос только в одном – количестве ресурсов. То есть россия десятилетиями накапливала советское оружие, немного его модернизировала и сегодня бросила все это на Украину.

Мне кажется, в Европе даже поверить не могут, что такой объем оружия, неважно – ржавого оружия, танков, артиллерии, РСЗО, такого количества в миллионных единицах снарядов – можно бросать на поле боя и не получить преимущества.



Уничтоженное российское оружие / Фото из фейсбука Генерального штаба ВСУ

Это говорит об одном – украинское общество находится на другом уровне развития, украинская армия находится на другом уровне понимания, что такое современные типы войны. Это важно и очень хорошо.

Я вообще считаю, что нам не нужно обращать внимание на какие-либо эмоции россиян, кроме одной – этот красивый визг, когда они говорят "Мне так не хочется отсюда уезжать".

Но придется, потому что чемоданы мы уже собрали вам.

Нет, какие чемоданы? Они должны платить. Смотрите, это были оккупанты не только военные, были оккупанты и гражданские – это незаконные мигранты. Мы можем назвать людей, живущих сегодня в Крыму незаконными мигрантами, зашедшими и занявшими чужую квартиру, они должны платить за это. Мы должны выставить счета за все, что они делали. Поэтому не надо так легкомысленно говорить, что "мы им собрали чемоданы", до свидания.

Нет, я считаю, что нужно довести все до конца. И довести все до конца в юридическом смысле – россия должна много заплатить за все, что она принесла на территорию Украины, в полном объеме.

Поэтому чемоданы, пожалуйста, назад, а туда еще вложите определенное количество денег, которые вы должны заплатить людям, которые потеряли все. И в течение 8 лет все теряли из-за каких-то субъектов. Вы же видите, как они выглядят и разговаривают, ведь это не люди с которыми можно о чем-то общаться – это какие-то странные субъекты. И нужно такие вещи доводить до конца не только военным путем.

Я вообще советую нашей армии, безусловно, советовать армии, которая так работает – не надо, но я считаю, что должны максимально жестко вести себя на поле боя. Максимально жестко, то есть уничтожать без всякого сожаления то, что там находится. Я имею в виду находящихся там субъектов.

Я сегодня даже задала себе вопрос, хватает ли скотча нашим защитникам на Харьковщине? Те видео со взятыми в плен, я порадовалась, что у нас будет обменный фонд. Правда, я не уверена, насколько это хороший обменный фонд. Мы понимаем, что так называемых мобилизованных из ДНР, ЛНР забирать не хотят, поэтому понимаю, что здесь могут быть вопросы. Собственный вопрос о том, что были фотографии, якобы мы какого-то целого генерал-лейтенанта взяли на Харьковском направлении.

Сычевого. Сейчас проверяется эта информация, потому что он находился в статусе подполковника, когда его задерживали. Но сейчас проверяется вся информация, потому что возможны разные варианты. Чтобы уж точно убедиться, что этот человек имеет отношение к командованию направлением "Восток".

Какая ситуация в Крыму

Что касается призыва в Крым, чтобы наши люди уезжали, эвакуировались и предоставляли информацию об оккупантах. Как здесь продвигается, предоставляют?

Мы не будем называть источники, потому что понимаем, что люди все равно находятся в опасности, потому что в россии работает только две структуры – росгвардия, умеющая избивать женщин, детей и пожилых людей и фсб, которая бегает по квартирам и ищет людей, которые предоставляют или не предоставляют информацию для Украины.



Михаил Подоляк / Фото ОП

Кстати, вчера Крым вышел на протесты, что впервые, мне кажется, за 8 лет произошло.

Безусловно, потому что выпустили убийцу – местного жителя. Действительно, в Крыму постепенно меняются настроения. Люди понимают, что туда возвращается свобода и демократия, потому что это с россией никак не связано.

Вы же понимаете, что россия – это лагерь, в котором категорически запрещено быть свободным и демократическим. Поэтому в Крым возвращаются другие настроения – там значительно увеличиваются протестные настроения. И люди, которые являются по своей сути украинцами и просто находились по разным причинам.

Эти люди уже начинают немного предоставлять информацию – ее достаточно много. Не вся информация верифицируется, потому что это сложно осуществить. Но информация очень существенно помогает нам оценить масштаб того, что сегодня хранится в Крыму.

Вообще, мы считаем, что с военной точки зрения Крым является опорой для остаточного сопротивления российской армии. Это военная база. Они не вкладывали деньги в развитие полуострова, потому что он с экономической, туристической и природоохранной точки зрения было не нужно. Они вкладывали туда только в базы, топливо, снаряды, самолеты, системы ПВО – "непобедимые и шедевральные" системы С-400, которым "аналогов нет".

Я, кстати, очень горжусь, что украинская армия доказала, что на рынках оружия покупать российское что-то, где маркировка "сделано в россии", – категорически запрещено даже странам, до сих пор воюющим луками и стрелами. То есть им не нужно тратить деньги на российское оружие.

Так вот, много информации ее сегодня верифицируют и, думаю, что Крым – это будет ключевой элемент деблокады наших территорий. То есть нужно будет уничтожать путем диверсионной и партизанской работы, а там есть кому этим заниматься. Уничтожать эту всю находящуюся там инфраструктуру – чтобы не было дополнительной военной способности российской армии.

Кстати ВСУ ликвидировали уже 51 900 оккупантов: потери врага по состоянию на 9 сентября

Оттуда идут определенные резервы, оттуда идет военная техника, и это все нужно уничтожать.

– Залужный сказал, что "если вы, вдруг, не догадывались, это, собственно, наша работа". Возникают вопросы: чем, как и почему именно сейчас? У меня такое ощущение, что мы месяц наблюдали, что будет делать россия, потому что они так сильно били себя в грудь и кричали, что Крым – это священная земля и они ее не сдадут.

Вы гораздо сложнее поднимаете вопрос. Это вопрос перерождения даже нашей нации. Потому что мы некоторое время тоже считали, что надо где-то осторожнее и страшно... Мы постепенно приходим к тому, что если ты даже воюешь за свою свободу, то надо воевать с открытым забралом, говорить и называть вещи своими именами.

Безусловно, мы не боялись реакции, которую высказал этот странный господин медведев, говоривший, что они начнут "судный день". Крым – это священная территория Украины, как и ряд территорий, которые были отданы российской федеративной республике в свое время, если мы говорим о 1953 – 1954 годах, в обмен на территории Крыма.

Тогда был размен. И об этом желательно россиянам не говорить, потому что мы отдавали, например, ту же Таганрогскую область, которая была абсолютно эволюционирована с цивилизационной точки зрения. И забирали территорию, над которой нужно было проработать.

Заместитель главы российского совета безопасности дмитрий дедведев провел встречу с ветеранами Второй мировой войны. Он попытался убедить их в "мощности" россии и озвучить громкие угрозы Украине.

И из Крыма сделала Украина то, что он выглядит сегодня прилично – именно Украина. Никакой россии там и близко не было. Поэтому мы считаем Крым абсолютно священной украинской территорией. Нет никаких других ни юридических, ни фактических обстоятельств, которые бы говорили, что россия имеет какое-то касательное отношение к Крыму. Но мы же осторожны и цивилизованны.

Мы принимали, к сожалению, плохие правила игры, которые в 2014 году наши партнеры по умолчанию предложили нам: "сделаем вид, что Крым не понимаем чей, но давайте не будем на это обращать внимание". И мы некоторое время играли, принимали эту игру. Опять же это было плохое решение украинской стороны.

Вы помните, что до 2021, когда была первая Крымская платформа, о Крыме практически вообще не говорили: о деоккупации Крыма, о возможности даже военной деоккупации – это вообще было табу. Вы помните, что в 2015 и 2016 годах все, что было о Крыме, – это борды в Киеве, которые поставили "Крым – это Украина". Действительно, в Киеве нужно объяснять, что Крым – это Украина, мы ведь этого "не знали".

Но, между тем, сегодня ясно понятно, что мы все больше и больше начинаем играть с открытым забралом: и на Харьковском направлении, и на Южном (Херсонско – Запорожском) и тем более – в Крыму... Вот смотрите: это территория абсолютно наша . И мир это принял точно не только де-юре, но и де-факто. Мир считает, что мы должны вернуть эти территории.

Мы предлагаем россиянам оставить все, что они незаконно построили в Крыму и оставить добровольно эту территорию, отдать ее владельцу, то есть Украине.

Мы предлагаем это сделать добровольно. Если они этого не сделают, мы имеем право военным путем деблокировать эту территорию, освободить и уничтожить незаконные элементы, которые там были построены. В том числе военную инфраструктуру россии.

Об этом говорит Запад. Он говорит: "Пожалуйста, используйте все, что вам нужно, потому что это ваша территория, и вы имеете абсолютное право". Международное право это подтверждает в полном виде делать все, что вы считаете нужным.

Потому что Крым – это Украина. Как и остальная территория самой Украины.

Это аксиома, которую мы должны написать золотыми буквами. Вместо мавзолея должен стоять такой куб и на нем должно быть написано "территория Украины является для россии абсолютно табуированной темой. Не заходите никогда за границу Украины. Только если вас попросят зайти". Но я думаю, что россиян долго мы не попросим прийти к нам.

Формирование российского мнения по Украине

Каждое утро, когда я просматриваю статистику от Генштаба и смотрю сколько убитых оккупантов имеем, очень радуюсь, а потом думаю о том, что это почти 52 тысячи тех, кто не сможет вернуться домой и сказать своим детям: "Сын, запомни, никогда не иди воевать в Украину”.

Очень хорошее желание. Но я думаю, что мы сделаем все правильно. Очень трудный путь только начинается по деоккупации территории. Нам будет сложно пройти его, но мы точно пройдем. Вы же видите и слышите, как люди думают. Есть же консенсус в обществе, что нужно пройти этот путь. Это важно для государства под названием Украина, чтобы оно в таком мощном виде существовало. Мы обязательно сделаем то, что вы говорите.

Мы придумаем форму, как каждому россиянину написать "Никогда не заходи на территорию Украины. Как только ты без разрешения сюда зайдешь, назад уже не вернешься" . Мне бы хотелось только не за счет жизней наших пацанов. Мне бы хотелось, чтобы не 50 тысяч было, а вся эта куча людей с российскими паспортами, включая наших коллаборантов, – чтобы они никуда уже не заходили.

Дальше давайте в Херсон. Я помню, когда начались первые разговоры о том, что мы идем, осторожно говоря, в контрнаступление. Тогда Генштаб сказал, что никому ничего не говорите. При этом высказывались разные мнения и направления по этому поводу. Это наша информационная победа была?

Генеральный штаб у нас очень креативный и профессиональный. Они активно анализируют, а не как российский штаб, что и где происходит. У нас очень хорошие данные разведки с точки зрения передвижения и постоянной передислокации той или иной российской части. Мы видим, где больше оружия, где меньше оружия.



Подоляк / Фото Офис Президента

Для нас контрнаступление немного шире выглядит – не конкретная атака только на Харьковском направлении или только, например, на Херсонском направлении. Нет, это одновременное наступление на 10, на 20 направлениях – это тактика "тысячи порезов". Зачем? Чтобы снизить и минимизировать свои потери. Ключевое в контрнаступлении Украины – это существенное увеличение за последние 2 недели интенсификации обстрелов именно логистического обеспечения.

То есть эти все склады разного сорта, эти все топливные базы, оперативно тактические штабы. Кроме того, транспортные узлы. Всё это уничтожается. К сожалению, нам еще немного не хватает накопленного оружия. Если бы его было больше, конкретного тяжелого оружия, тех же высокоточных систем РСЗО с управляемыми реактивными снарядами, то, вероятно, мы бы еще более эффективно деблокировали свою территорию.

Еще раз подчеркиваю. Это очень важно, чтобы мы все понимали. Нет одного направления, где мы консолидировали все силы и двинулись именно там. Нет одного Харьковского направления – 10 Харьковских направлений, есть 10 Херсонских направлений. И идут постоянно определенные роботы по деблокаде.

Это правильная информационная работа, потому что россияне вообще не понимают, что будет происходить сегодня ночью, что будет проходить завтра утром. Это нам добавляет дополнительные рычаги влияния на ситуацию. Это очень важно. Будет еще Херсонское направление, будет Мелитопольское, но я лично больше всего ожидаю активную наступательную операцию на Донецко-Луганском направлении.

Умерла королева Великобритании Елизавета II

Вижу подтверждение информации, что в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II.

Великая эпоха пошла и это немного переформатирует сегодня политический процесс, в том числе в Британии. Замена руководителя трона – это большая процедура, как и само погребение. Это немного сместит фокус внимания мировых СМИ, которые будут сосредоточены на этой трагедии в Лондоне.



Елизавета II / Фото Getty Images

Но я думаю, что это действительно эпоха – 96 лет. Елизавета II видела Вторую мировую войну и она по сути увидела Третью мировую. Я думаю, что это повлияло на лидера Британии.

Британская королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. В последнее время ее начало подводить здоровье. Ее величеству рекомендовали медицинское наблюдение. Женщина находилась на престоле 70 лет и стала рекордсменкой по правлению в истории британской монархии.

Донецкое и Луганское направления

Что касается Донецкого и Луганского направления. Сегодня было сообщение о том, что мы освободили одно из сел в Донецкой области и в этот момент на давно уже оккупированных территориях, которые находятся под оккупационными властями 8 лет, там говорят о новых так называемых референдумах. Теперь они якобы договорились о том, что проведут их 4 числа, в день какого-то там "единства" Наш Генштаб даже говорит о том, что на временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей идет подготовка к так называемым референдумам.

У них "День единства захваченных, униженных, обиженных, разграбленных территорий". Только такой может быть праздник в россии. Нет никакой российской федерации – есть империя, которая построилась на обломках и прессингует те или иные этнические меньшинства, поэтому день единства выглядит немножко издевательством.

Во-первых, нет смысла обсуждать какие-либо юридические инициативы от квазиобразований, типа криминального анклава ДНР, ЛНР и прочего. Нет никаких оснований, чтобы любой референдум считать действительным, даже крымский. Я об этом постоянно говорил и постоянно подчеркивал – у него не было никаких юридических последствий.

нет смысла обсуждать какие-либо юридические инициативы от квазиобразований, типа криминального анклава ДНР, ЛНР и прочего. Нет никаких оснований, чтобы любой референдум считать действительным, даже крымский. Я об этом постоянно говорил и постоянно подчеркивал – у него не было никаких юридических последствий. Во-вторых, он не опирался ни на какие законы. То есть Украина не могла провести такой референдум согласно законодательству.

В Автономной Республике Крым точно не была прописана возможность такого территориального референдума.

А у россии вообще нет концепции референдума. То есть не может территория Эвенкии выйти и сказать, что "мы хотим иметь право самоопределиться и хотим провести референдум по отделению от россии2. Это нонсенс".

То есть государство проводит референдум по надуманному закону, которого не существует. Безусловно, украинский референдум он не признан никем в мире. Он юридически ничтожен и таким образом ни к чему это не приводит.

Тем более мы сейчас видим, что по Крыму будет идти банальная деоккупация тем или иным путем. То есть либо попросим тех людей остаться там до конца века, который будет очень коротким, либо уйти куда-нибудь. После чего мы будем истребовать их из-за экстрадиционных процедур из россии.

Реферндум в так называемых ЛНР и ДНР

Это неизвестные квази образования, никому не нужные. Нет никакой ЛНР и ДНР – есть оккупированная территория Донецкой и Луганской области. Так же, как есть оккупированная территория Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Там есть российские войска, там есть насилие и там насильственно установлены оккупационные администрации, которые при этом еще и совершают массово военные преступления. То есть юридически в рамках международного права, тем более что война была не спровоцирована, нет никакого мандата в россии для того, чтобы проводить какие-либо военные действия на территории Украины. В том числе, на территории Донецкой и Луганской областей и в Крыму.



Так называемый реферндум / Фото коллаж 24 канал

Надо понимать, что россия все это делает совершенно наугад, не опираясь ни на какие международные нормативные документы. Таким образом, все, что россия юридически придумала, то есть:

референдум,

рубль,

банковские системы

Все это юридически ничтожно.

В принципе нам важно знаете что с точки зрения референдума? Нам важно, чтобы все эти лица, которые заявляют публично о намерениях провести референдумы, чтобы они это делали. Таким образом, мы будем считать, что они хотят совершить юридически фиксированное преступление.

Почему я хочу, чтобы одно из ключевых поражений было в Донецке и Луганске? Россия будет совсем иначе воспринимать происходящее и наши требования. А среди наших требований подробно скажу предложение, но это не предложение, а ультимативное требование выдать нам всех людей независимо от того гражданами какой страны они являются, которые создавали преступления, в том числе юридического характера.

То есть, проявляли инициативу провести незаконные юридические действия на территории Украины – организаторов референдумов. Мы будем нуждаться в экстрадиции в Украину, чтобы они получили юридические сроки.

Шантаж Запорожской АЭС

Я с экспертами все пытаюсь выяснить, зачем оккупантам Запорожская АЭС. Мы сошлись на 2 моментах: первый – что они хотели себе Крым обеспечить, но что-то не получилось, а второй – что на устрашение ядерной кнопкой уже не реагируют. Поэтому теперь они приперлись на наши территории и пугают нашими АЭС, мол, это не их территории, они не причастны.

Это немного сложнее, если мы говорим о ЗАЭС. Так, первые планы (оккупантов – 24 канал) были – захватить АЭС и перебросить электроэнергию в Крым. Они и не оставляют эти планы. Но у них ничего не получится, потому что руки у них растут с не того места, откуда надо.

Но они такие темы как ЗАЭС используют как постоянную, масштабную и шантажную игру. Они постоянно что-то говорят, что-то обстреливают, что-то происходит. Это как информационное давление на общественное мнение в других странах.



Запорожская АЭС / Фото из фейсбука ЗАЭС

Потому что мы уже цинично смотрим на россиян, понимаем, какие они и работаем с рисками. А общество других стран они немного панически воспринимают любую информацию об атомных электростанциях. Они считают, что может быть Чернобыль и т.д. Для них это существенно.

Поэтому россия просто постоянно вбрасывает эти темы в общество, проводит что-то "по своей инициативе". Это же классическая технология для россии – она пришла, захватила чужой объект критической инфраструктуры, что-то ломает, обстреливает.

Но при этом эта особь небензя (представитель россии в ООН – 24 канал) говорит, что они инициируют заседание, чтобы обсудить проблемы безопасности на ЗАЭС. А это глобальная тема, все начинают о чем-то говорить и так пугают людей в других странах. Это тактика россии.

Военные действия во время зимы

Я видела заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что война в Украине подходит к решающему этапу. Я так понимаю, что он имел в виду то, что зимой будет затишье военных действий, а уже весной – кто лучше подготовится, тот и будет иметь преимущество.

Я не думаю, что будет затишье боевых действий на зиму, ведь мы уже воевали в феврале и марте этого года, когда были тяжелые погодные условия. Я вообще этого не совсем понимаю. Так, для определенных обществ есть понятие – воюем в комфорте, но для такого типа войны, который мы видим сейчас, и для такого типа интенсивности нет никаких шансов остановить ее на время.

Почему? Для нас это вообще не выгодно, потому что россия за это время сможет мобилизовать еще определенное количество зэков и должников, то есть получит еще определенное количество живой силы, которая им не нужна, но будет иметь автоматы и находиться на поле боя. За это время они смогут подремонтировать еще определенное количество законсервированной техники, в частности танки и пушки.

Понятно, что все это не будет создавать больших опасностей для нас, но это все равно будет увеличивать количество потерь, которые мы будем нести. А зачем нам это нужно?

Потому я думаю, что не будет никакой остановки. Кульминация войны – это понятие несколько странное для нас на 197-й день войны. Для нас каждый день – это кульминация, потому что он решает какие-то вопросы – тактические или даже стратегические.

Но мне кажется, что ключевое сегодня – это наступление, которое идет по всем направлениям, эти удары по логистике. Это выглядит для россиян совсем иначе – если они 190 дней скрывались за пропагандой и говорили, что они что-то контролируют, сегодня они понимают, что за три дня несколько иная ситуация, но не в том смысле, в каком они думали.

Визит Энтони Блинкена в Киев

8 сентября в Киев прибыл Энтони Блинкен. И это странно, что несколько дней назад у президента США спросили, признают ли россию спонсором терроризма, и здесь визит Блинкена. Это не связанные между собой вещи?

Это все связано, но не с точки зрения признания юридического статуса, потому что это более сложный путь, потому что он существенно меняет диспозицию россии вообще. Но чтобы не свести россия к уровню Сирии или Северной Кореи, это должно быть консенсусное решение политических элит ключевых государств. Они это обсудят, это вопрос времени, потому что россия тем количеством зафиксированных военных преступлений не может считаться иначе.

Более того – если раньше все думали о "красных линиях" в поведении россии, то сегодня все понимают, что там нет никакого страха. Но это постепенный процесс отказа от того, чтобы россия сидела за более-менее приличными столами переговоров.

Мир дойдет до этого момента, и это важно, потому что устав страны-спонсора терроризма существенно ограничит финансовые и экономические возможности россии в странах третьего мира – Индии, Африке или Латинской Америке, где она сегодня зарабатывает деньги.



Энтони Блинкен / Фото Getty Images

Между тем Блинкен приехал в Украину, четко обозначая, что это очень важно. США четко поддерживают и стратегическую и тактическую Украину. Он привез конкретику, с точки зрения финансирования военных программ, не только сегодняшних, но и дополнительно несколько миллиардов долларов для стран региона, которые должны стратегически смотреть на военную способность Украины.

Это говорит о том, что план путина действительно интересен, ведь он увеличил границу и активность НАТО, ускорил переформатирование оружия всех стран, находившихся на востоке Европы. Вы видите, что мы переходим на натовские стандарты, а этот вопрос уже стратегический, потому что это уже будет соответствующее обучение и производство.

То есть у путина просто фантастический план, который сделал Украину лидером Европы, поднял военные альянсы и обновил военно-промышленный комплекс Запада, который добавил нам возможности, намного быстрее переформатировать свою армию, и показал, что у россии нет эффективного современного оружия, нормальной армии и вообще живет только за счет того, что ведет себя как гопник.

Мы просим у своих партнеров, чтобы россию признали страной-спонсором терроризма. А почему мы не называем войну – войной в официальных документах? Что россия объявила войну Украине?

Это юридические статусы. Есть де-факто – война, а есть юридический статус. Россия ведь тоже не объявила войну. То есть надо понимать, что инициативно объявить войну – это не то, что объявить контрвойну.

Россия пошла очень хитро – она хотела обмануть свой народ и назвала войну "спецоперацией". Таким образом, она не подпадает под действие международного законодательства в рамках агрессии. Ведь нет такого понятия в юридической плоскости, как война, а есть вопросы агрессии. Россия думала, что она обойдет эту формулировку – что "страна под названием рф совершила агрессию в отношении Украины".

Они продолжают говорить, что они агрессию не совершили, а что они здесь проводят, как они говорят, "лимитированную, на определенной территории, военную операцию". Понятно, что мы это видим как войну, потому что они атакуют нашу территорию, но юридически это выглядит именно как операция.

Поэтому мы не можем первыми сказать слово "война" (в официальных источниках – 24 канал). Это все юридически. Но де-факто мир понимает, что есть конкретная война россии против Украины, и нам помогают. Они между собой неформально говорят, что это война, поэтому помощь будет как во время войны. Об этом говорит и ленд-лиз, ведь в США понимают, что это война.

Встреча в формате "Рамштайн"

Прошел 5-й "Рамштайн", говорили, что он последний перед ленд-лизом, но якобы анонсировали еще одну встречу через две недели. Поэтому говорят, что не следует ожидать конкретных цифр. Но, я так понимаю, что уже не учитывают, как россия относится к этому вооружению.

На это точно уже никто не обращает внимания. Нет разницы, что там говорит россия, ее заявления просто как информационный шум. Но я о другом – "Рамштайн2 – это крайне эффективная платформа. Там собираются министры обороны, они между собой в аналитическом формате анализируют войну и делают выводы".

Это этакая "академия", они там собираются, обсуждают последствия конкретных действий на конкретное время, проводят аналитику о том, достаточно ли ресурсов, нужно ли их увеличить, и после этого обсуждают другой вопрос – кто именно с точки зрения ВПК может увеличить поставку в Украину того или иного оружия.

Я, кстати, всегда не был поклонником того, чтобы главным образом объявлять то, что мы получаем. Я считаю, что это ненужная информация в целом, главное – чтобы они быстро логистически попадали в Украину и шли туда, куда нужно.

Мне кажется, что сегодня все в мире, в том числе и наши партнеры, уже понимают, что лишний раз говорить о том, что будут передавать, нет смысла. И они прямо сегодня передают все, что нужно, вносят коррективы в свои планы.

Я постоянно подчеркиваю, что когда говорят, что нам чего-то дают меньше, всем понятно, что паритетно нам нужно больше, но я вижу, как воюют наши ребята и это выглядит эффективнее – с меньшим количеством оружия они воюют эффективнее, чем россия.

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Но с таким количеством оружия страны, как россия, в принципе в мире не существует, ВПК не нарабатывал столько оружия на склады. А россия все себе собирала еще с советских времен, чтобы потом использовать.

Они, кстати, не думали все это использовать в Украине и свозят к нам и Кавказ, и Дальний Восток, и с Тихого океана, где только найдут. То есть объем оружия, который они тратят – заоблачный.

Но в других странах такого производства не было. И сейчас эти страны понимают, что это было ошибочно в стратегическом плане – уменьшить производство военной техники, и это исправляют, в том числе и с помощью Рамштайна.