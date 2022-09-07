Изменится ли активность боевых действий зимой

Россияне сейчас терпят немалые потери, и, неизвестно, сколько смогут продержаться. В то же время, интересно и как долго украинцы смогут поддерживать столь высокий темп боевых действий. Об этом и большем в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Так, он подчеркнул, что не знает, как долго украинцы смогут продолжать, однако это нужно делать, и все должны помочь в этом до победы. Ходжес выразил искренние надежды, что украинцы выстоят зиму.

Я верю, что украинцы будут драться всю зиму, что они не остановятся зимой и не собираются предоставить россиянам возможности для восстановления и передышки. И вижу, как сегодня украинскую армию снабжают зимней одеждой, амуницией, чтобы они продолжали борьбу,

– сказал генерал.

Ходжес добавил, что это ключевой фактор – если ваш сапог уже на горле россиян, то не давайте им подняться. Надо двигаться к победе, когда Украина сокрушит врага, пока имеет преимущество.

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Некоторые эксперты говорят, что у Украины есть 8 недель, чтобы достичь своих целей, ведь в ноябре активность боевых действий снизится и обе стороны будут ждать до марта, чтобы возобновить наступательные действия. Ходжес сомневается в таком развитии событий.

Я только что сказал, что украинцы будут биться до зимы. И они не дадут россиянам 2, 3 или 4 месяца, чтобы усилить свои позиции. Усилить оборону в Крыму, на Донбассе… Не убирайте свой ботинок с горла россиян. Нужно всегда об этом помнить,

– подчеркнул он.

И подчеркнул, что мы живем в 2022 году, а не в 18 или 19 веке, когда армии останавливались зимой, поскольку зависели от количества фуража для лошадей.

Интервью с Беном Ходжесом в видеоформате: смотрите видео