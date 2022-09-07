Чи зміниться активність бойових дій взимку

Росіяни зараз зазнають чималих втрат, і, невідомо, скільки зможуть протриматися. Водночас цікаво й як довго українці зможуть підтримувати такий високий темп бойових дій. Про це та більше в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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Так, він наголосив, що не знає, як довго українці зможуть продовжувати, однак це треба робити, і всі мають допомогти у цьому аж до перемоги. Ходжес висловив щирі сподівання, що українці вистоять зиму.

Я вірю, що українці будуть битися всю зиму, що вони не зупиняться взимку і не збираються надати росіянам можливості для відновлення і перепочинку. І бачу, як сьогодні українську армію забезпечують зимовим одягом, амуніцією, щоб вони продовжували боротьбу,

– сказав генерал.

Ходжес додав, що це ключовий фактор – якщо ваш чобіт уже на горлі росіян, то не давайте їм піднятися. Треба рухатися до перемоги, коли Україна розтрощить ворога, поки має перевагу.

Скільки часу у ЗСУ є на досягнення мети

Деякі експерти кажуть, що в України є 8 тижнів, щоб досягти своєї мети, адже у листопаді активність бойових дій знизиться і обидві сторони чекатимуть до березня, щоб відновити наступальні дії. Ходжес сумнівається у такому розвитку подій.

Я щойно сказав, що українці битимуться аж до зими. І вони не дадуть росіянам 2, 3 чи 4 місяці, щоб посилити свої позиції. Посилити оборону в Криму, на Донбасі… Не забирайте свій черевик з горла росіян. Потрібно завжди про це пам'ятати,

– наголосив він.

І підкреслив, що ми живемо у 2022 році, а не у 18 чи 19 сторіччі, коли армії зупинялися взимку, оскільки залежали від кількості фуражу для коней.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом у відеоформаті: дивіться відео