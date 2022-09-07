Головне про ще один день війни в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали основні новини з усіх фронтів.

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17:45 У Новій Гусарці, що під Балаклією на Харківщині, наші ЗСУ зняли червоний прапор, який повісили там окупанти.

Як ЗСУ знімали ворожий прапор: дивіться відео

17:02 Українські сили звільнили Байрак на Харківщині.

Звільнений населений пункт: дивіться відео

16:44 Валерій Залужний заявив, що на співпрацю з партнерами та на надання нам зброї впливають два фактори. Перший полягає у хибних уявленнях про масштаби російсько-української війни.

16:17 Валерій Залужний визнав удари ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. Він зауважив, що контроль над півостровом – це основа успіху на Півдні й навіть на Сході.

16:02 У районі Голої Пристані ЗСУ знищили баржу з окупантами і бойовою технікою. Втрати ворога – 30 російських військових, 2 бойові машини піхоти, ударний гелікоптер К-52, 1 склад боєприпасів.

16:01 Валерій Залужний розповів, що російські загарбники з великою ймовірністю намагатимуться вийти на адміністративний кордон Донецької області. Саме це ворог і намагається створити, концентруючи сили на Ізюмському та Бахмутському напрямках.

15:58 Європейська комісія запропонувала Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. На це рішення вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль і подякував за допомогу.

15:38 Український народ, а також президента Володимира Зеленського висунули на премію Сахарова. Усі ми, кому доводиться протистояти російській агресії, номіновані у категорії "За свободу думки".

15:32 Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, скільки ще може тривати війна. Він зауважив, що не був би категоричним у прогнозах щодо того, що протистоянні з росією затягнеться на роки. Водночас наголосив на тому, що швидко війна теж не закінчиться.

15:29 В Україні 7 вересня розпочали тестування системи оповіщення від ДСНС. Вона працює з використанням технологій Cell Broadcast. Відразу ж обмовимося, що сьогодні роботу системи перевіряли, тож жодних загроз наразі немає.

15:21 Наші військові також показали, як їм вдалося збити два російські штурмовики Су-25 "Грач". Повітряні судна "приземлили" підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Наші військові знищили ще 2 штурмовики Су-25 "Грач": дивіться відео

15:01 В Україні розпочалася мобілізація автотранспорту. Вона передбачає, що автівки на потреби ЗСУ забиратимуть як у підприємств, так і в органів влади та самоврядування, а також у звичайних громадян України. Обмовимося, що цей процес не є примусовим.

14:54 У ДБР назвали область, в якій найбільше ухилянтів. Мовиться про Чернівецьку область. У ній правоохоронцям вдалося заблокувати на кордоні найбільше каналів для тих, хто хоче уникнути служби у війську.

14:27 У розвідці Великої Британії зауважили, що перед окупантами на Донбасі постала справжня дилема. Вони або вимушені розгортати резерви для наступу на Бахмут, або ж займати оборонну позицію, але вже на Півдні. Тож ворогові потрібно буде неодноразово обдумати, що робити на фронті.

14:19 У Повітряних силах ЗСУ опублікували відео. На ньому можна побачити, як наші військові успішно влучили у ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині. Більше він підійматися у небо не буде.

Як ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52: дивіться відео

13:31 У Міноборони офіційно заявили, що ніяких заборон на виїзд жінок за кордон з 1 жовтня не буде. Крім того, відомство ще раніше відправило у парламент пропозиції про те, щоб взяття на військовий облік було добровільним для жінок.

13:11 Аналітики ISW заявили, що ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки. Окупантів могло відкинути аж на лівий берег річки Сіверський Донець. То ж тепер у наших військових будуть нові можливості для контратак. Додамо, що у Генштабі цю інформацію ще не підтвердили.

12:59 За даними британської розвідки, найактивніші бої зараз точаться:

на півночі, під Харковом;

на Донбасі;

на Херсонщині.

12:43 У департаменті нацоборони Туреччини повідомили, що експорт зерна з України триває. З портів вийшли ще 4 судна.

12:17 Під завалами зруйнованого будинку у Слов'янську, в який поцілили росіяни, залишаються щонайменше 3 людей. Їх намагаються врятувати.

12:09 Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів про настрої в місті. За його словами, більша частина населення з нетерпінням чекає на прихід ЗСУ. Водночас деякі люди, які лояльні до окупантів, з острахом слухають про контрнаступ.

Також місцеві побоюються, що місто опиниться в товарній блокаді. Адже окупанти не дозволяють постачати продукти з підконтрольної Україні території, а шляхи сполучення ворога вже розбиті.

11:50 У Кіровоградській області з 12 вересня вирішили скоротити тривалість сигналу повітряної тривоги. Тепер про небезпеку вона повідомлятиме 5 хвилин, а про відбій – 1 хвилину.

11:23 В Угорщині видали підручник з географії для 8-класників, який поширює російську пропаганду. У ньому мовиться про те, що в Україні є єдині гори – Карпатські, тобто підручник визнав окупований Крим російським. Ба більше, в Карпатах буцімто триває "громадянська війна", а Ужгород та Мукачево – історичні угорські міста. Не обійшлося й без брехливого трактування війни в Україні.

У МЗС України закликали виправити брехню у підручнику.

11:06 На колонах нової військової техніки в окупованому Маріуполі помітили нові позначки. Ворог позначив свою техніку не звичними літерами V та Z, а чи то перекресленим колом, чи символом, який нагадує щит.



Нова позначка російської техніки / Колаж 24 каналу

10:48 Владімір путін виступив з новими нахабними заявами. Зокрема, диктатор запропонував заборонити вивіз зерна з України. Не минулося і без згадування про "рятувальників" Донбасу, "злобний" Захід та "страшний режим" у Києві.

10:28 ЗСУ зранку збили російський Ка-52 "Алігатор". Ворожа авіація "доліталася" у Херсонській області.

09:55 У Борисполі під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух, а після того спалахнула пожежа. Місцева влада запевнила, що "прильотів" не було. Причина у пожежі на підприємстві у районі залізничного вокзалу.

09:26 На Донеччині, за словами голови ОВО Павла Кириленка, росіяни найбільше обстріляли Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівку. Влучання були у медзаклад, багатоповерхівку, філію школи та по приватному сектору. На місці "прильотів" виникли пожежі.

09:25 Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що росіяни обстріляли прикордоння області:

ввечері 6 вересня в Хотінській громаді зафіксували 12 "прильотів" з міномета;

майже опівночі було 18 вибухів у Зноб-Новгородській громаді;

близько 2 години ночі було 12 "прильотів" у Миропільській громаді.

09:24 З лютого росія отримала від продажу енергії 158 мільярдів доларів. Це більше, аніж держава-агресорка витрачає на ведення війни в Україні. Найбільшим покупцем росії був Євросоюз, зокрема Німеччина.

09:15 У небі над Дніпропетровською областю сили ППО збили ворожий безпілотник. Російська авіація здійснювала розвідку у Синельниківському районі.

09:11 Своїми обстрілами російські окупанти практично повністю зруйнували будинок на вулиці Торській у Слов'янську Донецької області. Під завалами будівлі можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває, а кількість постраждалих наразі невідома.

08:48 Втрати ворожої армії за добу:

460 військових,

20 танків,

36 бойових броньованих машин,

15 артилерійських систем,

4 РСЗВ,

літак,

гелікоптер,

4 безпілотники,

5 крилатих ракет,

15 одиниць автомобільної техніки.

08:35 Про наслідки обстрілів Нікополя розповів голова райадміністрацій Євген Євтушенко. Він зазначив, що окупанти атакували Нікополь та село Іллінка з РСЗВ та ствольної артилерії. Масштаби руйнувань з'ясовують, але, за попередніми даними, вони не є суттєві.

08:32 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в області:

унаслідок обстрілів Куцурубської громади руйнувань зазнали 6 житлових будинків;

у Миколаївському районі збили ворожий безпілотник типу "Орлан-10";

росіяни обстрілюють Березнегуватську та Широківську громади, влучання були поза межами населених пунктів.

08:31 ЗСУ вже повністю зруйнували Дар'ївський міст. То ж тепер окупанти більше не можуть ним користуватися.

07:59 Упродовж минулої доби росіяни вбили 3 мешканців Донецької області. За словами голови ОВА Павла Кириленка, жертви були у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Також відомо про 2 постраждалих.

07:49 Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що росіяни з "Градів", мінометів та важкої артилерії вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. На щастя, ніхто не постраждав.

07:37 Мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки заявили про "бавовну" у місті. Стовп диму здійнявся над Дніпром та ГЕС. Повідомляють, про 3 "прильоти". Через це росіяни навіть увімкнули сирени екстреного оповіщення.

07:19 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

за добу ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України;

ЗСУ відбили атаки окупантів біля Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного;

Українська авіація здійснила 27 ударів – знищила ворожий склад боєприпасів й пошкодила близько 40 опорних пунктів росіян;

підрозділи ППО ліквідували ворожий літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА, 5 крилатих ракет типу "Х-101";

понад 40% окремих підрозділів приватних військових компаній, які росія залучила у війну, вважаються вбитими або важкопораненими.

05:27 У росії почали погрожувати, що не продовжать дію "зернової угоди", термін якої спливає у листопаді. Мовляв, вони теж хотіли експортувати своє продовольство, але жодне російське судно з російського порту не вийшло.

03:31 Після розмови з Володимиром Зеленським нова прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс подзвонила Джо Байдену. Головна тема їхньої розмови полягала у спільному протистоянні російській агресії.

02:31 Берлін передав Києву радіолокаційну станцію COBRA та 5 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Перед тим наші військові вчилися працювати з цією зброєю у Німеччині.

02:21 Під час засідання Радбезу ООН генсек Антоніу Гутерреш закликав українських та російських військових не вести бойові дії на території Запорізької АЕС. Водночас він не уточнив, що це саме окупанти обстрілюють ядерний об'єкт. Також він вважає, що територію довкола ЗАЕС потрібно демілітаризувати – росіяни мають вийти, а ЗСУ – не просуватися.

01:46 За добу на Півдні України наша авіація завдала по росіянах 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань. У результаті цих дій ворог позбувся:

83 бійців,

5 танків,

12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С",

3 гармат "Гіацинт-Б",

3 одиниць автобронетехніки.

Крім того, ЗСУ "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 та знищили 3 склади з боєприпасами.

01:14 Куп'янськ, що на Харківщині, ворог окупував ще наприкінці лютого. У вересні міська рада вперше за багато місяців звернулася до населення й попередила, що "ЗСУ вже близько". Людей закликали підготувати сховища та стратегічний запас їжі.

01:04 Окупанти вкотре обстріляли Харків. Через "прильоти" у Немишлянському районі трапилася пожежа – горіли кілька автомобілів та виробнича будівля. Пошкодження інфраструктури є ще в одному районі міста.

За даними місцевих телеграм-каналів, одна з ракет впала на території Бєлгородської області, 3 – прилетіли по Харкову, а ще 4 – по області. Однак офіційної інформації про це наразі немає. Про жертв та постраждалих не повідомляють.