Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия успешно развивает контрнаступление в Херсонской области. Артиллерия продолжает уничтожать российские склады с оружием, бьет по мостам через Днепр и Ингулец. Как вы оцениваете перспективы украинского контрнаступления возле Херсона?

Я очень поражен, насколько украинский Генеральный Штаб сумел защитить информацию об этом контрнаступлении. Мы не знаем слишком много деталей и не должны их знать, потому что тогда россияне тоже о них узнают. Так что украинский Генштаб сработал очень профессионально, готовя условия для этой контратаки. Включая уничтожение российской логистики, мостов и других объектов.

Далее ключевым будет то, обеспечат ли США и другие страны все необходимое. Я горжусь тем, что мы уже обеспечили, однако этого недостаточно и нужно помогать быстрее.

Мы должны говорить о победе Украины и приближать ее. Мы можем помогать больше. А что касается перспектив Украины на Юге, то россияне уже истощены. Их логистика не выдерживает. Я чувствую, что Украина может добиться значительных успехов в ближайшие недели.

Контрнаступление ВСУ на Юге: что следует знать

  • 29 августа появилась информация, что ВСУ перешли в наступление в Херсонской области. В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов на Херсонщине.
  • Военный эксперт Александр Мусиенко заверил, что в ВСУ на Юге Украины все идет по плану. Украинцы перехватывают инициативу, освобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, что был на Севере нашего государства весной.

Вы считаете, что россияне истощены. А российские политики и аналитики, даже те, кто находится в оппозиции к путину, не верят в итоговое поражение россии. Им трудно даже представить, что российская армия вообще может потерпеть поражение от украинцев. Они склоняются к другому сценарию – переходу войны в длительную фазу низкой интенсивности. Она может закончиться рядом неудач россиян, но отнюдь не поражением. Почему же вы считаете, что россияне истощены и не готовы долго выдерживать натиски украинской армии?

У меня есть опыт в проведении масштабных операций и логистике. То, что я наблюдаю в действиях российской армии, показывает, что их логистика истощена. Кроме того:

  • они потеряли сотни лидеров,
  • у них проблемы с живой силой,
  • Черноморский флот скрывается за Крымским полуостровом, напуганный украинцами.

И это при том, что у Украины даже нет военно-морских сил. Российская авиация уже не залетает в воздушное пространство Украины, они запускают ракеты из своего воздушного пространства или из Беларуси.

Думаю, что люди в кремле, не только путин, но и его окружение, конечно, говорят то, что вы только что описали. Хотя вряд ли они в это верят. Но даже если верят, то это никак не должно влиять на то, как мы действуем.

"Война – это испытание силы воли, в которой украинцы побеждают"

Даже из открытых источников видно, насколько украинские военные улучшили свои умения и эффективность. История убеждает нас, что война – это испытание силы воли и логистики. Я знаю, что у украинцев не все прекрасно с логистикой, но каждую неделю она становится лучше.

А российская логистика еженедельно слабеет. Каждый раз, когда взрывается какой-то состав, россиянам нужно переносить свои боеприпасы глубже в тыл, а это усиливает погрузку на грузовики, которыми они все перевозят. Так что с точки зрения логистики, баланс меняется в пользу Украины.

Второй фактор – это сила воли. Мир уже убедился, что украинский народ и военные по силе воли существенно превосходят россиян и их армию. Для меня это очевидно. Посмотреть хотя бы на кадры с россиянами, которые отдыхали на пляжах в Крыму.

Как россияне реагировали на "хлопки" в Крыму: смотрите видео

На следующий день после атаки на аэродром в Саках тысячи россиян направились к Керченскому мосту, чтобы убраться прочь. Они показали всему миру, что не имеют воли к борьбе, они испуганы. И ни один из них не захотел присоединиться к российской армии, наоборот – они убежали.

Настоящий тест на свободу к борьбе состоится между Вашингтоном, Берлином, Лондоном, Парижем и Оттавой. Кремль рассчитывает на нашу усталость, что немецкое правительство пойдет на уступки из-за газового шантажа, что итальянцы и французы тоже не вполне готовы.

А в Соединенных Штатах приближаются выборы. Поэтому россияне вливают деньги в организации, задачи которых расколоть нас изнутри и поссорить между собой. Поэтому мы и видим протесты на улицах Праги, Кельна, точно организованные на российские деньги. Поэтому Запад должен сдать тест на силу воли, готовы ли мы и дальше поддерживать Украину.

Вы упомянули о тысячах российских туристов, бежавших из Крыма после ударов по военным базам, аэродромам и складам возле Севастополя, Джанкоя и других городов. Однако раньше путин и его пропаганда убеждали россиян, что Крым – это священное место для них, очень важное место для русской культуры и истории. Эту идею активно продвигала кремлевская пропаганда. Однако, похоже, эта идея не сработала, а наоборот начала распадаться после успехов украинцев на поле боя.

Вы совершенно правы. Именно так и нужно обращаться с хулиганом – ударить его кулаком прямо в нос. Удары по Крыму были чрезвычайно важны, поскольку показали, что россияне не могут защитить свою так называемую святую землю. И сами россияне не хотят ее защищать, поэтому они стремительно оттуда убегали сразу после первой атаки.

Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой российской армии.

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Ибо люди не хотят становиться ее частью. Все это подсказывает, что россияне уязвимы и истощены. Они посыпятся, если:

  • мы сохраним единство,
  • будем поддерживать Украину всем, чем нужно,
  • будем и дальше говорить о необходимости победы и помогать Украине ее достичь.

До конца этого года Украина сможет отбросить россиян за линию разграничения до 23 февраля при условии, что мы обеспечим все необходимое. А Крым уже в следующем году будет под украинским контролем. Однако, если мы этого не сделаем, то все затянется и кремль получит преимущество.

Наступательные действия на поле боя требуют значительно больше ресурсов, чем обороняющаяся сторона. Как считаете, украинской армии достаточно ресурсов, чтобы выбить россиян из Херсона и оттеснить их на левый берег Днепра?

Конечно, мне неизвестно точно, сколько ресурсов есть у украинцев. Знаю, что численность армии приближается к 700 тысячам, возможно и больше. Не все еще прошли обучение и согласование, однако проблемы в живой силе нет. Необходимо получить достаточное количество дальнобойной артиллерии и противовоздушной обороны. Думаю, что Генеральный Штаб это понимает и там пытались подготовить войска, которые должны совершить прорыв.

История войн указывает на то, что в определенный момент обороняющаяся сторона не выдерживает натиска, когда у них уже нет логистики, потеряна надежда на подкрепление и тому подобное. Я чувствую, что в следующие несколько недель нас ждут тяжелые бои, и потенциально, что российские войска посыпятся. Я не вижу, как они могут улучшить свое положение в ближайшее время. Однако мы должны предоставить Украине все необходимое.

Украинский Генштаб публикует официальные данные потерь российской армии. Эти данные свидетельствуют, что россияне только за последние восемь дней потеряли три тысячи солдат и офицеров. Каждый день они теряют по 400 человек. Как долго россияне смогут выдерживать столь высокий уровень потерь? И как долго украинцы смогут поддерживать столь высокий темп боевых действий?

Я не знаю, как долго украинцы смогут продолжать, но это нужно делать. И мы должны помочь им это делать вплоть до победы.

Я верю, что украинцы будут биться всю зиму, что они не остановятся зимой и не собираются предоставить россиянам возможности для восстановления и передышки. И вижу, как сегодня украинскую армию снабжают зимней одеждой, амуницией, чтобы они продолжали борьбу.

Это ключевой фактор – если ваш сапог уже на горле россиян, то не давайте им подняться. Да, у них больше населения и, возможно, кремль как-то заставит людей идти в армию. Добровольно они точно не пойдут. Однако я бы не хотел доводить до этого. Надо двигаться к победе, когда Украина сокрушит врага, пока имеет преимущество.

Как считаете, сколько времени у нас есть, чтобы достичь этой победы на Юге? Некоторые эксперты говорят, что у Украины есть 8 недель, чтобы добиться своей цели, ведь в ноябре активность боевых действий снизится и обе стороны будут ждать до марта, чтобы возобновить наступательные действия. Насколько это возможное развитие событий?

Я вообще не верю в такое развитие событий. Я только что сказал, что украинцы будут биться до зимы. И они не дадут россиянам 2, 3 или 4 месяца, чтобы усилить свои позиции. Усилить оборону в Крыму, на Донбассе. Это в 18 или 19 веках армии останавливались зимой, поскольку зависели от количества фуража для лошадей, однако мы живем в 2022 году. Не убирайте свой ботинок с горла россиян. Нужно всегда помнить об этом.

Какие последствия мы можем ожидать для режима путина, если российская армия потеряет Херсон и отступит дальше Днепра?

Это возможность. Такой успех создаст возможность отбросить их еще дальше.

Добавим, что украинские защитники более 6 месяцев доказывают, что не собираются уступать врагу. Каждый и каждый из украинских бойцов готовы отдать за Украину дороже – свою жизнь. Всего за чуть больше полугода полномасштабной войны в Украине россия потеряла уже 50 тысяч своих войск.