российские оккупанты очень надеялись на то, что смогут обеспечивать свою армию в Украине с территории аннексированного Крыма. Сама судьба показала врагу, что об этих влажных мечтах он уже совсем скоро забудет.

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Ложь россиян о мощных взрывах на аэродроме

Жители Сакского района начали сообщать о том, что стали свидетелями очень мощного взрыва на аэродроме, пожар на котором продолжается и сейчас. Как уверяют местные, взрывы продолжаются до сих пор, очевидно, детонируют находившиеся на складах боеприпасы врага. Стекла трясутся в десятках километров от эпицентра происшествия.

У самих российских оккупантов из-за взрывов на аэродроме и складах началась паника. Так называемый глава Крыма аксенов заявил, что уже едет на место происшествия, и попросил "не распространять всяческих версий". Какие это еще он имеет в виду версии, кроме той, что у оккупантов в Крыму теперь будут очень серьезные проблемы, он не рассказал.

Минобороны российских оккупантов уже тоже успело выдать свою реакцию. Мол, "ничего страшного не произошло, только несколько снарядов сдетонировали, никто не пострадал, это уже привычно для нашей армии". Но их официальная версия никак не вяжется с дальнейшими шагами – они начали эвакуацию людей.