Новость о смерти украинского защитника оккупанты опубликовали 9 августа. По их словам, военный погиб в результате "хронических заболеваний", хотя об ухудшении состояния здоровья информации не было. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Как заврались кремлевские пропагандисты

Российские пропагандисты заявили, что погибший военнопленный является одним из участников штурмовой группы "Медведи". В отношении этих защитников "Азовстали" Россия собирается провести первое показательное судилище во временно оккупированном Донецке.

Лубинец подчеркнул, что украинская сторона не знает имени и фамилии погибшего.

Так, о смерти военнопленного в российских медиа сообщается только 9 августа , хотя в статье отмечается, что он "умер в следственном изоляторе республики до завершения расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи дела в суд".

Сообщение же о передаче дела в суд вышло месяцем ранее - 5 июля , когда так называемая "прокуратура ДНР" передала дело в так называемый "Верховный суд ДНР" в отношении 10 украинских военнопленных "Медведей" и просит применить к ним высшую меру наказания - смертную казнь.

1 августа начался суд – слушание "дела" в Донецке, вынесение приговора запланировано на 10 августа.

Выходит, что сообщения о смерти военнопленного решили опубликовать через месяц, накануне публичного вынесения приговора. И это не случайность, ведь именно на показаниях якобы случайно умершего человека собираются выстраивать приговор. Это свидетельствует о том, что реальных фактов совершения преступлений украинскими защитниками нет,

– подчеркнул Лубинец.

Эвакуация из "Азовстали": главные новости

Операция по спасению заблокированных "Азовстали" украинских бойцов началась 16 мая. 53 защитника эвакуировали в временно оккупированный Новоазовск.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в плену находятся более 2,5 тысяч защитников , защищавших "Азовсталь".

29 июня Украина провела самый масштабный обмен военнопленными. Домой вернулись 144 наших защитника, среди которых 95 – героические защитники "Азовстали".

Кроме того, появилась информация о том, что погибших защитников Мариуполя похоронят в Киеве на совместном кладбище.

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