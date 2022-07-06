"Их тела сейчас в моргах Киева и Киевской области"

Руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала, что место для захоронения погибших защитников Мариуполя выбрали достойное – его будет видно со всех сторон на холмах Днепра. Это будет не просто Мемориал, это будет кладбище, где похоронят более 2000 украинских героев.

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Это будут не только азовцы. Мы планировали, что это будут именно защитники Мариуполя. Пока не хочу еще спекулировать этими вопросами, потому что мы прорабатываем последнее согласование с киевскими властями. Поэтому я думаю, что ближайшую неделю и мы будем презентовать этот Мемориал,

– добавила она.

В настоящее время рассматривается территория земли, которая может вместить от двух тысяч до 2300 мест для захоронений. По словам Толкачевой, если получится быстро построить его – другие местные власти могут вдохновиться этой идеей и построить такие же Мемориалы. Ведь есть очень много родителей, которые не готовы хоронить своих близких вдали от дома. Они хотят хоронить их на своей родной земле. Поэтому часть ребят будет похоронена на местных кладбищах.

Руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Было бы неплохо, если бы это был унифицированный вид мемориала, который бы создали на каждом кладбище нашего государства для героев-защитников. Хотелось бы, конечно, чтобы их было как можно меньше. Но сейчас мемориал, который готовится это, к сожалению, уже для тех ребят, о которых мы уже знаем, что они погибли и которых нам возвращают с оккупированных территорий,

– сказала женщина.

Их тела сейчас находятся в моргах Киева и Киевской области. Они хранятся в рефрижераторах. До сих пор идет процедура вскрытия, опознание судебно-медицинской экспертизы, сбор ДНК.

Это очень долгий процесс из-за того, что одновременно прибыло сразу очень много тел. Почти все они нуждаются именно в ДНК-экспертизе, чтобы узнать личность и сравнить с ДНК родственников, которые подавали заявления об исчезновении. Такова процессуальная процедура. По словам Толкачевой, специалистов в Украине, как и во всем мире, которые разбираются именно в сложных случаях, очень мало.

"Их тела сейчас находятся в моргах Киева и Киевской области" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

"Есть очень много мест массовых захоронений, которые еще не нашли"

Мы будем обращаться и уже сейчас пытаемся наладить связи с Институтом эволюционной биологии Макса Планка, что в Германии по исследованию именно ДНК. Но договориться – не самое сложное. Это также должно быть интегрировано в наше законодательство.

МВД Украины должно согласовать допуск иностранных специалистов для того, чтобы все процессуально было правильно оформлено. Чтобы потом не было никаких сложных ситуаций. Но это нужно делать, потому что если мы оставим сейчас так, как есть, то все эти сравнительные анализы могут затянуться на годы.

– отметила она.

Пока еще не всех погибших воинов удалось забрать с оккупированных территорий. Есть много мест массовых захоронений, которые еще не нашли.

Мы не знаем, где наши ребята, и это касается не только Мариуполя и Азовстали, а других регионов страны и даже Киевской области. До сих пор в моргах остаются тела неидентифицированных гражданских граждан, погибших от российской агрессии во время первого дня наступления на Киев и Киевскую область. Поэтому это сейчас у нас одно из первоочередных направлений работы,

– подчеркнула Толкачева.

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Идея создать Мемориал шла от родных погибших. Когда семьям сообщали о гибели их близкого человека, они понимали, что, возможно, вообще не смогут увидеть своих ребят. И что они так и останутся в Мариуполе. Например, если было прямое попадание тяжелой артиллерии, то от человека просто ничего не остается. Или какие-нибудь кости, которые просто невозможно найти, привести и похоронить.

И когда мы общались с семьями, почти все они говорили, что не хотят разлучать ребят и хотят, чтобы они были похоронены вместе. Если, например, они были в одном экипаже БТР, и он полностью сгорел, то мамы говорили, что "если вы сможете достать оттуда наших ребят, то, пожалуйста, похороните их вместе",

– рассказала она.

"Почти все они говорили, что не хотят разлучать ребят" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

"Следующие поколения должны помнить, какой ценой досталась их свобода"

Тогда возникла идея сделать отдельный именно Мемориал, а не братскую могилу, чтобы исполнить пожелания семей и похоронить всех вместе. Затем один из бойцов "Азова", который является архитектором, сделал первые наброски проекта.

Мы видим, что мэр Киева и военная администрация понимают, что это нужно делать, что это правильно и необходимо. Ведь память героев должна быть запечатлена у потомков. Чтобы в дальнейшем у нас не возникало больше таких тяжелых нападений врага, чтобы мы были защищены,

– сказала женщина.

Толкачева подчеркнула, что следующие поколения должны помнить, какой ценой досталась их свобода. Чтобы они знали, что рядом враг и нужно защищать государство. Поэтому Украина должна быть сплоченной, единой и уважать свое национальное достоинство и героев.

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