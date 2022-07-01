Журналистам сайта 24 канала Александр рассказал, что сейчас многие нуждаются в помощи. И это количество, к сожалению, только увеличивается. Это связано с тем, что большое количество украинцев вынуждены покидать свои дома и переезжать в другие регионы.

Важно Нас просто расстреливали из танков, – директор Украинского дома о спасении из Мариуполя

"Ничего не закончилось, война продолжается"

Мы видим, какая ситуация есть на самом деле. Когда началось отступление россиян от Киевщины, все успокоились. Выходя на улицу, видишь, как люди гуляют по Крещатику, и кажется, будто все хорошо. Но там, в "тьме", скрывается ужас и проблемы. У людей нет работы, у них разрушены дома, они потеряли близких,

– рассказал мужчина.

Александр Кравченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По его словам, миссия волонтеров состоит в том, чтобы доносить людям, что ничего не закончилось, что война все еще продолжается. Более того, в некоторых направлениях ситуация становится даже хуже. Ведь в Киев и область приезжают переселенцы, беженцы и нуждаются в помощи.

Иногда человек приходит к нам и нам кажется, что он богат. А на самом деле он не может купить даже элементарные вещи,

– добавил он.

До 24 февраля у Александра был собственный бизнес, связанный с производством полуфабрикатов. Свой опыт он использовал для производства готовых обедов для людей, нуждающихся в этом.

Затем он обратился к своим постоянным клиентам и предложил им присоединиться к совместному движению, чтобы украинцы не голодали в период войны.

Сначала мы готовили людей в столице. Сейчас мы сотрудничаем с Киевской областью. Некоторые грузы отправляем в Николаев и Запорожье,

– рассказал он.

К волонтерской идее сначала приобщилось восемь поваров, оставшихся в городе. Сейчас их уже около 20-ти. В первый день удалось приготовить 500 обедов. На другой день – одну тысячу. На пике волонтеры надували 3,5 тысячи человек за один день.

Волонтеры в Киеве готовят обеды / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Затем мы стали объединяться с другими кухнями и ресторанами. Мы создали объединение, которое назвали "Центр продовольственной защиты". Денежные средства нам предоставляет европейское сообщество и украинское общество. На сегодняшний день это уже 20 заведений Киева, объединенных таким движением. Когда была активная фаза войны и в области, то мы накормили 30 тысяч человек,

– сказал мужчина.

Актуально Фильтрационные лагеря возле Мариуполя: мэр города раскрыл подробности о преступлениях оккупантов

Кроме этого, Александр создал проект "Блинчики за донат". Сюда ежедневно приходят как киевляне, так и переселенцы. Поесть здесь можно бесплатно, а если кто-то оставляет деньги, то их тратят на продукты. По словам Александра, ежедневно обращается плюс 50 человек, и этот поток продолжает расти. И сейчас в заведении пик посещаемости.

Мы покупаем продуктовые наборы также и развозим их людям, которые не могут сами добраться до нашего заведения, в частности пожилые люди или лица с инвалидностью. К нам обратилось много людей и уже есть сформированные списки. И стараемся помогать им на постоянной основе,

– отметил Александр.

Вместе с волонтерами также обеспечивают завтраками и обедами 50 детей из Мариуполя. Летний лагерь для них расположен на территории церкви Троещины.

Также стоит знать – Раненая девочка спела гимн в больнице в Николаеве: смотрите видео