Оставшихся жителей города принудительно заставляют проходить так называемую "фильтрацию". Об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Российские оккупанты издеваются над людьми, которые выезжают"

Мэр Мариуполя уточнил, что вокруг Мариуполя развернуты четыре фильтрационных лагеря, в которых люди содержатся перед депортацией в Россию. У оккупантов есть определенные списки, по которым они "проверяют".

Люди живут там без определенных условий, их не кормят и регулярно подвергают пыткам. В частности, один из руководителей предприятия вместе с женой и маленьким ребенком принудительно депортирован в сторону России. Оккупанты узнали, что у семьи есть старшая дочь, которая работает в правоохранительных органах.

Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку. Россияне сильно избили его и уже потом отдали эту дочь,

– сказал Бойченко.

Российские оккупанты издеваются над людьми, которые выезжают из города. То есть, если они хотят ехать в Украину, это почти невозможно. А если ты госработник или муниципальный работник, то к тебе отношение будет очень плохим.

Вадим Бойченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Глава Мариуполя рассказал, что "в маленьком селе возле города был сельский голова, который отказался работать с коллаборационной силой, которая называется ОПЗЖ, этими подонками, которые перешли на ту сторону и провозгласили себя властью".

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Недавно ему уже вынесли приговор в псевдореспублике на временно оккупированной территории Донбасса и он получил десять лет лишения свободы. Есть пример с мужем и женой, работавшими правоохранителями. Их забрали, а ребенка оставили с бабушкой.

Что происходит во время "фильтрации" украинцев

По словам экс-уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, оккупанты проводят "зачистку" украинцев. Они проверяют все документы, мобильные телефоны, личные вещи. Берут отпечатки пальцев, а также делают фотографии.

Россияне спрашивают у мариупольцев, являются ли они "нацистами", есть ли у них родственники в Украине и так далее. После "фильтрации" людям выдают специальную бумажку. Однако судьба тех украинцев, которые не прошли российскую "фильтрацию", неизвестна.