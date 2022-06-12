Жителів міста, які залишилися, примусово змушують проходити так звану "фільтрацію". Про це ексклюзивно сайту 24 каналу розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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"Російські окупанти знущаються з людей, які виїжджають"

Мер Маріуполя уточнив, що навколо Маріуполя розгорнуто чотири фільтраційних табори, в яких люди утримуються перед депортацією в Росію. Окупанти мають певні списки, за якими вони "перевіряють".

Люди живуть там без певних умов, їх не годують і вони регулярно піддаються тортурам. Зокрема, одного з керівників підприємства разом із дружиною та маленькою дитиною примусово депортували в бік Росії. Окупанти дізналися, що у родини є старша донька, яка працює у правоохоронних органах.

Вони побачили це і сказали: "Ви виховали нацистку і ми забираємо цю вашу дитину, щоб ви не виховували ще одну нацистку". Вони забрали її, але батько кинувся битися. Росіяни сильно побили його і вже потім віддали цю доньку,

– сказав Бойченко.

Російські окупанти знущаються з людей, які виїжджають з міста. Тобто, якщо вони хочуть їхати до України, то це майже неможливо. А якщо ти держпрацівник чи муніципальний працівник, то до тебе відношення ставлення буде дуже поганим.

Вадим Бойченко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Очільник Маріуполя розповів, що "у маленькому селі біля міста був сільський голова, який відмовився працювати з колабораційною силою, яка має назву ОПЗЖ, цими покидьками, які перейшли на той бік та проголосили себе владою".

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Нещодавно йому вже винесли вирок у псведореспубліці на тимчасово окупованій території Донеччини і він отримав десять років позбавлення волі. Є приклад з чоловіком та дружиною, які працювали правоохоронцями. Їх забрали, а дитину залишили з бабусею.

Що відбувається під час "фільтрації" українців

За словами ексуповноваженої з прав людини Верховної Ради Людмили Денісової, окупанти проводять "зачистку" українців. Вони перевіряють всі документи, мобільні телефони, особисті речі. Беруть відбитки пальців, а також роблять фотографії.

Росіяни питають у маріупольців, чи є вони "нацистами", чи мають родичів в Україні й таке інше. Після "фільтрації" людям видають спеціальний папірець. Однак доля тих українців, які не пройшли російську "фільтрацію" – невідома.