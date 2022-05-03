Дорослим людям дають їсти кашу один раз на добу

Фото з такого табору в Росії опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На кадрах видно, що люди сплять усі на купу.

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Велика кількість чоловіків з Маріуполя вже понад 2 тижні перебуває у нелюдських умовах у "фільтраційному таборі" в селищі Безім'яне на Донеччині. Цих чоловіків вивезли з мікрорайонів Мирний та Волонтерівка.

Маріупольці вже пройшли "фільтрацію", але окупанти досі не дають їм можливість покинути територію табору.

Причин не повідомляють, але в неофіційних розмовах російські солдати кажуть про "резерв або для мобілізації, або для робіт". Подивіться, де та як утримують наших маріупольців. Чим годують раз на добу. Якщо це ще не концтабір, то що це?

– наголосив Андрющенко.



Маріупольці у російському "фільтраційному таборі" / Фото "Мариуполь Сейчас"



Росіяни годують затриманих лише раз на добу / Фото "Мариуполь Сейчас"



Це уся їжа, яку пропонують маріупольцям / Фото "Мариуполь Сейчас"

Так, окупанти можуть примусити українців воювати проти власної країни, або ж кинуть їх на передову як "гарматне м'ясо". Адже саме так вони робили з мобілізованими з окупованого Донбасу.

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Що відбувається під час "фільтрації" українців

За словами уповноваженої з прав людини Верховної Ради Людмили Денісової, окупанти проводять "зачистку" українців. Вони перевіряють всі документи, мобільні телефони, особисті речі. Беруть відбитки пальців, а також роблять фотографії.

Росіяни питань у маріупольців, чи є вони "нацистами", чи мають родичів в Україні й таке інше. Після "фільтрації" людям видають спеціальний папірець. Однак доля тих українців, які не пройшли російську "фільтрацію" – невідома.

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