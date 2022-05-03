Взрослым людям дают есть кашу один раз в сутки

Фото из такого лагеря в России опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На кадрах видно, что люди спят все на куче.

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Много мужчин из Мариуполя уже более 2 недель находится в нечеловеческих условиях в "фильтрационном лагере" в поселке Безыменное в Донецкой области. Этих мужчин вывезли из микрорайонов Мирный и Волонтеровка.

Мариупольцы уже прошли "фильтрацию", но оккупанты до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря.

Причин не сообщают, но в неофициальных разговорах российские солдаты говорят о "резерве или для мобилизации, или для работ". Посмотрите, где и как содержат наших мариупольцев. Чем кормят раз в день. Если это еще не концлагерь, то что тогда?

– подчеркнул Андрющенко.



Мариупольцы в российском "фильтрационном лагере" / Фото "Мариуполь Сейчас"



Россияне кормят задержанных только раз в сутки / Фото "Мариуполь Сейчас"



Это вся еда, которую предлагают мариупольцам / Фото "Мариуполь Сейчас"

Так, оккупанты могут заставить украинцев воевать против собственной страны или же бросят их на передовую, как "пушечное мясо". Ведь именно так они поступали с мобилизованными из оккупированного Донбасса.

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Что происходит во время "фильтрации" украинцев

По словам уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, оккупанты проводят "зачистку" украинцев. Они проверяют все документы, мобильные телефоны, личные вещи. Берут отпечатки пальцев, а также делают фотографии.

Россияне спрашивают у мариупольцев, не "нацисты" ли они, имеют ли родственников в Украине и так далее. После "фильтрации" людям выдают специальную бумажку. Однако судьба тех украинцев, которые не прошли российскую "фильтрацию", неизвестна.

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