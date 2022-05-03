Россияне применят процедуру признания имущества безхозяйственным или выморочным

Об этом в телеграме сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он написал, что россияне проводят регистрацию частного жилья в помещении школы №9.

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Заместитель Вадима Бойченко заявил, что формально россияне объявили, что будут определять размер компенсации. Но фактически, по его словам, происходит присвоение имущества оккупантами.

Формально – для определения размера компенсации за жилье. Фактически – для проведения инвентаризации и "легализации" фактического присвоения имущества оккупантами,

– говорится в сообщении.

Андрющенко со ссылкой на источники рассказал, что российские оккупанты для создания иллюзии законности применят процедуру признания имущества безхозяйственным или выморочным.

Он отметил, что подобную тактику россияне успешно использовали в оккупированном Донецке.

Государственное и коммунальное имущество "считается" собственностью оккупантов

Заместитель Бойченко рассказал и о судьбе коммунального и государственного имущества в Мариуполе. Оно якобы "перешло в собственность" оккупантов.

Он сообщил, что ставленник Кремля в захваченном Донецке Денис Пушилин подписал соответствующий "документ".

К сведению. Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что оккупанты начали процесс экспроприации жилищ мариупольцев, выехавших с оккупированных территорий. Россияне заселяют в квартиры украинцев неизвестных людей.

Что происходит в блокадном Мариуполе

Мариуполь чуть ли не больше всего страдает от полномасштабного вторжения России в Украину. Военные агрессора постоянно бомбят город, уничтожив его почти до основания. Там нет условий к существованию.

По предварительным данным, в Мариуполе уже погибли около 22 тысяч мирных людей. Жертв так много, что тела погибших жителей закапывают прямо во дворах домов, но и там места не хватает.

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Чтобы скрыть военные преступления, оккупанты развернули мобильные крематории. В то же время, спутник зафиксировал уже третье место массовых захоронений возле Мариуполя.

Украинские военные, несмотря на меньшинство, героически дают достойный отпор врагу. Недавно благодаря штурму полка "Азов" были уничтожены еще пять российских военных.

Также 1 мая наконец-то началась эвакуация из "Азовстали", где в укрытии находятся гражданские и военные. Первые люди из Мариуполя добрались в Запорожье в понедельник, 2 мая. Эвакуация продолжилась и 2 – 3 мая.

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