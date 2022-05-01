Глава государства об этом написал в 17.36. Команда от нашей власти действует в Мариуполе вместе с представителями ООН.

Заметьте На "Азовстали" находятся 1 500 – 2 000 человек, они – заложники лично Путина, – МВД

Всех освобожденных из осады людей везут в подконтрольный Украине Запорожье. Пока работают также над тем, чтобы вывезти остальных граждан из окруженного врагом предприятия.

Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде,

– написал президент.

Впоследствии ресурс CNN сообщил, что такое же подтверждение было обнародовано в Международном комитете Красного Креста. Его представители тоже уже находятся на территории оккупированного города.

В Красном Кресте отметили, что все согласовано с обеими сторонами конфликта. Колонна для эвакуации стартовала еще 29 апреля. Она прошла примерно 230 километров с утра 30 апреля уже прибыла к заводу в Мариуполе.

Самая тяжелая операция с начала войны

Вскоре эвакуацию прокомментировали член переговорной делегации от Украины Давид Арахамия и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Они подчеркнули, что это очень радостная новость. Над вывозом людей из "Азовстали" работали очень долго.