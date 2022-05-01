Об этом в видеообращении сообщили нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет 24 канал.

Актуально Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских из Азовстали

Политики отметили, что имеют очень радостную новость. Ведь наконец удалось вывезли сотню людей, которые уже 2 месяца находились в бомбоубежищах завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Третий день специальной операции, которую мы называем "Эвакуация "Азовсталь". Впервые с начала войны и блокады завода нам удалось вывезти более 100 гражданских. Это маленькие дети, женщины и старики,

– рассказал Арахамия.

Смотрите видеообращение Арахамии и Верещук об эвакуации из "Азовстали":