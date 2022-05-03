Росіяни застосують процедуру визнання майна безхазяйним або вимороченим

Про це у телеграмі повідомив заступним мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він написав, що росіяни проводять реєстрацію приватного житла у приміщенні школи №9.

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Заступник Вадима Бойченка заявив, що формально росіяни оголосили, що визначатимуть розмір компенсації. Та фактично, за його словами, відбувається привласнення майна окупантами.

Формально – для визначення розміру компенсації за житло. Фактично – для проведення інвентаризації та "легалізації" фактичного привласнення майна окупантами,

– йдеться у повідомленні.

Андрющенко з посиланням на джерела розповів, що російські окупанти для створення ілюзії законності застосують процедуру визнання майна безхазяйним або вимороченим.

Він зазначив, що подібну тактику росіяни успішно використали в окупованому Донецьку.

Державне й комунальне майно "вважається" власністю окупантів

Заступник Бойченка розповів і про долю комунального та державного майна в Маріуполі. Воно буцімто "перейшло у власність" окупантів.

Він повідомив, що ставленик Кремля у захопленому Донецьку Денис Пушилін підписав відповідний "документ".

До уваги. Раніше омбудсменка Людмила Денісова повідомляла, що окупанти почали процес експропріації помешкань маріупольців, які виїхали з окупованих територій. Росіяни заселяють у помешкання українців невідомих людей.

Що відбувається у блокадному Маріуполі

Маріуполь ледь не найбільше потерпає від повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Військові агресора постійно бомбардують місто, знищивши його майже вщент. Там немає умов для існування.

За попередніми даними, у Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч мирних людей. Жертв настільки багато, що тіла загиблих жителів закопують просто у дворах будинків, але і там місця не вистачає.

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Щоб приховати воєнні злочини, окупанти розгорнули мобільні крематорії. Водночас супутник зафіксував уже третє місце масових поховань поблизу Маріуполя.

Українські військові попри меншість героїчно дають гідну відсіч ворогу. Нещодавно завдяки штурму полку "Азов" було знищено ще п'ятьох російських військових.

Також 1-го травня нарешті розпочалася евакуація з "Азовсталі", де в укритті перебувають цивільні та військові. Перші люди з Маріуполя добралися до Запоріжжя у понеділок, 2-го травня. Евакуація продовжилася і 2 – 3 травня.

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