Радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко розповів про інформаційну ситуацію в Маріуполі. За його словами, у місті повним ходом іде російська пропаганда – через відсутність інформації з України маріупольці думають, що росіяни успішно захоплюють Україну.

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Андрющенко заявив, що місцеві мешканці впевнені, що російські окупанти вже крокують київським Хрещатиком, а у Харкові вже є окупаційна влада.

До того ж, додав радник мера, маріупольці вірять, що кожного чоловіка з міста при виїзді одразу відправляють на фронт.

Щоб утримувати інформаційну блокаду в Маріуполі, російські бойовики дуже жорстко контролюють фото- та відеознімання.

Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдат, а навіть при його отриманні – російській солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти та "волонтери" від ФСБ,

– розповів Андрющенко.

Саме тому, повідомляє заступник мера Маріуполя, українці можуть побачити лише підлаштовані кадри нібито "вдячних маріупольців", або світлини та відео, які знімають швидко з машини.

Усі фото- і відеоматеріали при виїзді на фільтрації видаляються окупантами. Це стосується будь-якого контенту, який може викрити злочини росіян.

Саме тому ми дивуємось «картинкам мирного життя», а маріупольці жахаються того, що "Зеленський назвав всіх маріупольців зрадниками і пообіцяв тюрму кожному". Тому ми продовжимо розказувати правду про Маріуполь. І просимо всіх долучатись до потоку правди,

– закликав Андрющенко на своєму телеграм-каналі.

Що відбувалося сьогодні в Маріуполі

Раніше, 2 травня надійшла інформація про те, що російські окупанти вчергове обстріляли завод "Азовсталь", де перебувають українські захисники Маріуполя та цивільні. Попри те, що вже відбулося 2 евакуаційних заходи для маріупольців, на заводі залишилися люди, яким терміново потрібна допомога.

Росіяни гатили по заводу з усієї зброї яка була їм доступна: окупанти залучили літаки, корабельну та сухопутну артилерію та танки.

Внаслідок обстрілу на території "Азовсталі" сталася пожежа.

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