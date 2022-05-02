Повітряна тривога у місті пролунала близько 18:33. Про відбій повідомили о 19:00.
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Згодом стало відомо, що по Одесі росіяни завдали черговий ракетний удар. Російські окупанти влучили в об'єкти міської інфраструктури. Зокрема, пошкодили одну з релігійних споруд.
Голова ОВА повідомив про загиблих
Максим Марченко – голова Одеської ОВА – повідомив, що внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені.
Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі,
– наголосив Марченко.
В Одесі триває комендантська година
- Станом на 2 травня в Одесі триває затяжна комендантська година. Сергій Братчук – речник Одеської ОВА –повідомив, що вона почалася о 22 годині вечора 1 травня й триватиме до 5 ранку 3 травня.
- Братчук пояснив, що для російських окупантів 2 травня – сакральна дата. Тому у цей день загарбники можуть скоїти провокації. В Одесі не працює громадський транспорт. Також місцевим жителям заборонили пересуватися власними автівками .
- Усі крамниці та ресторани закриті. На вулиці – тиша. Наразі Одесою заборонено переміщатися усім, окрім людей, які забезпечують функціонування міста.
Удар по аеропорту "Одеса"
Російські окупанти 30 квітня завдали ракетний удар по міжнародному аепорту "Одеса". Згодом в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що наразі злітну смугу головного аеропорту регіону вже не можна використовувати за призначенням.
Володимир Зеленський прокоментував цей ракетний удар. Український лідер наголосив: одесити для Росії такі ж вороги, як всі інші українці. Зеленський зауважив, що злітну смугу неодмінно відбудують. Водночас Одеса ніколи не забуде, що росіяни намагалися з нею зробити.
Місцевих жителів просять не ігнорувати тривогу
- Братчук закликав місцевих жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги. У регіоні працюють сили ППО. Водночас Росія може завдати по місту ракетні удари.
- Братчук наголосив, що в ОВА не хочуть лякати одеситів. Водночас варто бути пильними та дбати про свою безпеку. Речник Одеської ОВА зауважив, що місцева ППО працює дуже добре. Зокрема, оперативно знищують російські літаки.
- Також жителям області заборонили відвідувати місцеві пляжі. Вони – заміновані. Людей закликали не вводити себе в обману, що "мені нічого не буде" і "не рване". Жертви вже були.
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