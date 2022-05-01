На Одещині працює ППО
Про загрозу ракетних ударів в ефірі каналу "Рада" заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.
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Він зазначив, що в Одеській ОВА нікого не хочуть лякати, адже в регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Зокрема, Братчук нагадав, що зранку 1-го травня був збитий ворожий безпілотник.
Водночас в Одеській ОВА допускають, що Росія може знову завдати ракетних ударів по місту.
Вірогідність нанесення ракетних ударів є досить високою,
– повідомив Братчук.
Через це в Одеській обласній військової адміністрації просять людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Братчук також нагадав, що протягом 2-го травня Одеса залишиться без руху громадського транспорту. За його словами, переміщатися містом заборонено всім, крім тих, хто забезпечує функціонування Одеси.
Росія обстрілює Одесу
- Російські окупанти збільшили кількість обстрілів по Одесі та області. Напередодні Великодня росіяни обстріляли житловий будинок.
- На жаль, внаслідок обстрілу загинули 8 людей, серед яких було й 3-місячне немовля. Ще 10 осіб були поранені.
- Також ворог завдав удару 30-го квітня, внаслідок чого пошкодили злітну смугу головного аеропорту регіону.
- В Одесі вирішили запровадити продовжену комендантську годину, яка буде чинна з 22-ї години 1-го травня до 5-ї ранку 3-го травня.
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