На Одещині працює ППО

Про загрозу ракетних ударів в ефірі каналу "Рада" заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.

Варте уваги "2 травня – сакральна дата для росіян": які обмеження діятимуть на Одещині наступні 3 дні

Він зазначив, що в Одеській ОВА нікого не хочуть лякати, адже в регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Зокрема, Братчук нагадав, що зранку 1-го травня був збитий ворожий безпілотник.

Водночас в Одеській ОВА допускають, що Росія може знову завдати ракетних ударів по місту.

Вірогідність нанесення ракетних ударів є досить високою,

– повідомив Братчук.

Через це в Одеській обласній військової адміністрації просять людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Братчук також нагадав, що протягом 2-го травня Одеса залишиться без руху громадського транспорту. За його словами, переміщатися містом заборонено всім, крім тих, хто забезпечує функціонування Одеси.

Росія обстрілює Одесу

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів по Одесі та області. Напередодні Великодня росіяни обстріляли житловий будинок.

На жаль, внаслідок обстрілу загинули 8 людей, серед яких було й 3-місячне немовля. Ще 10 осіб були поранені.

Також ворог завдав удару 30-го квітня, внаслідок чого пошкодили злітну смугу головного аеропорту регіону.

В Одесі вирішили запровадити продовжену комендантську годину, яка буде чинна з 22-ї години 1-го травня до 5-ї ранку 3-го травня.

Варте уваги – обстріл аеропорту в Одесі: чому ППО спрацювала не до кінця: дивіться відео