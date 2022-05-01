За його словами, вона розпочнеться о 22 годині вечора 1 травня й протримається до 5 ранку 3 травня. Про це речник Одеської ОВА розповів в прямому ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Сергій Братчук пояснив, що такі жорсткі умови необхідні, тому що попереду 2 травня. Для рашистів це особливий день, адже вони створюють собі певні символи у вигляді сакральних дат.

Ми передбачаємо, що можливі провокації. Для того, щоб максимально забезпечити спокій та мир наших людей, а також громадський порядок, стримувати ситуацію в місті та області, — оголошена подовжена комендантська година,

– пояснив Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА повідомив, які будуть діяти обмеження:

не буде працювати громадський транспорт,

заборона пересування громадян,

заборона пересування на власному автотранспорті.

Він зазначив, що можуть пересуватися лише ті громадяни, які мають відношення до критичної інфраструктури, до забезпечення функціонування тих чи інших підприємств – швидкі допомоги, підрозділи рятувальних служб, Сили нашої оборони. Усі ці категорії громадян будуть мати спеціальні перепустки.

Сергій Братчук додав, що у людей настрої щодо цієї подовженої години – відмінні. Вони підтримують та навіть хотіли б, щоб така комендантська година стартувала сьогодні (1 травня – 24 канал) зранку.

Що відомо про російські обстріли Одеси

На Одещині ворожим ударом 30 квітня пошкодили злітну смугу головного аеропорту регіону. Тепер її неможливо використовувати за призначенням.

"Прильотами" 2 ракет із Каспійського моря знищили інфраструктурні об'єкти. У переддень Великодня росіяни, зокрема, обстріляли житловий будинок.

Там загинули 8 людей, серед яких було й 3-місячне немовля. Також 10 осіб були поранені та потрапили до лікарні.

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