Юрій Глодан – чоловік Валерії – поділився світлинами сім'ї. Він зауважив, що загиблі рідні – назавжди у серцях.

Зауважте Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський

Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях,

– написав Юрій.

Українці залишили багато співчутливих коментарів. Пропонуємо переглянути найщемливіші:

"Світла пам'ять. Неймовірне горе сьогодні прийшло в Одесу";

"Я не маю слів, щоб висловити всі свої співчуття, але молюся. Моє серце зараз з вами";

Це страшний біль. Це жах. Немає слів і порад.... Хочеться кричати".

Що відомо про Валерію

Загиблій було 27 років.

Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова.

Працювала бренд-менеджеркою та піарницею.

Валерія Глодан, її матір та маленька донечка / Фото Юрія Глодана та "Зеленого театру"

Ракетний удар по Одесі

Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Володимир Зеленський повідомив, що випустили 7 ракет з території Каспійського моря. З них 2 – вдалося збити.

Російська ракета влучила у житловий будинок. Загинули 8 людей. Ще 18 – постраждали.

Президент заявив, що вбивати дітей – це, схоже, нова національна ідея Росії. Однак росіяни відповідатимуть за кожну смерть.

Важливо – Зеленський про обстріл Одеси: дивіться відео