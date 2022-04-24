Юрій Глодан – чоловік Валерії – поділився світлинами сім'ї. Він зауважив, що загиблі рідні – назавжди у серцях.
Зауважте Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський
Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях,
– написав Юрій.
Українці залишили багато співчутливих коментарів. Пропонуємо переглянути найщемливіші:
- "Світла пам'ять. Неймовірне горе сьогодні прийшло в Одесу";
- "Я не маю слів, щоб висловити всі свої співчуття, але молюся. Моє серце зараз з вами";
- Це страшний біль. Це жах. Немає слів і порад.... Хочеться кричати".
Що відомо про Валерію
- Загиблій було 27 років.
- Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова.
- Працювала бренд-менеджеркою та піарницею.
Валерія Глодан, її матір та маленька донечка / Фото Юрія Глодана та "Зеленого театру"
Ракетний удар по Одесі
Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Володимир Зеленський повідомив, що випустили 7 ракет з території Каспійського моря. З них 2 – вдалося збити.
Російська ракета влучила у житловий будинок. Загинули 8 людей. Ще 18 – постраждали.
Президент заявив, що вбивати дітей – це, схоже, нова національна ідея Росії. Однак росіяни відповідатимуть за кожну смерть.
Важливо – Зеленський про обстріл Одеси: дивіться відео