Юрий Глодан – муж Валерии – поделился фотографиями семьи. Он отметил, что погибшие родные – навсегда в сердцах.
Заметьте Россия пустила на Одессу 7 ракет, погибли 8 человек, – Зеленский
Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах,
– написал Юрий.
Украинцы оставили много участливых комментариев. Предлагаем просмотреть самые щемящие:
- "Светлая память. Невероятное горе сегодня пришло в Одессу";
- "У меня нет слов, чтобы выразить все свои соболезнования, но молюсь. Мое сердце сейчас с вами";
- Это страшная боль. Это ужас. Нет слов и советов.... Хочется кричать".
Что известно о Валерии
- Погибшей было 27 лет.
- Изучала журналистику в Одесском университете имени Мечникова.
- Работала бренд-менеджером и пиарщицей.
Валерия Глодан, ее мать и маленькая дочь / Фото Юрия Глодана и "Зеленого театра"
Ракетный удар по Одессе
В канун Пасхи Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Владимир Зеленский сообщил, что выпустили 7 ракет с территории Каспийского моря. Из них 2 – удалось сбить.
Российская ракета попала в жилой дом. Погибли 8 человек. Еще 18 – пострадали.
Президент заявил, что убивать детей – это, похоже, новая национальная идея России. Однако россияне будут отвечать за каждую смерть.
Важно – Зеленский об обстреле Одессы: смотрите видео