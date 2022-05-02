Воздушная тревога в городе прозвучала около 18:33. Об отбое сообщили в 19:00.

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Впоследствии сообщили, что по Одессе нанесли очередной ракетный удар. Российские оккупанты попали в объекты городской инфраструктуры. В частности, повредили одно из религиозных сооружений.

Глава ОВА сообщил о погибших

Максим Марченко – глава Одесской ОВА – сообщил, что в результате ракетного удара есть погибшие и раненные.

Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле,

– подчеркнул Марченко.

Заметьте! Фотографировать или снимать на видео место "прилета" запрещено.

В Одессе продолжается комендантский час

По состоянию на 2 мая в Одессе длится затяжной комендантский час. Сергей Братчук – спикер Одесской ОВА – сообщил, что он начался в 22 часа вечера 1 мая и продлится до 5 утра 3 мая.

Братчук объяснил, что для российских оккупантов 2 мая – сакральная дата. Поэтому в этот день захватчики могут совершить провокации. В Одессе не работает общественный транспорт. Также местным жителям запретили передвигаться собственными машинами.

Все магазины и рестораны закрыты. На улице – тишина. В настоящее время по Одессе запрещено перемещаться всем, кроме людей, которые обеспечивают функционирование города.

Удар по аэропорту "Одесса"

Российские оккупанты 30 апреля нанесли ракетный удар по международному аэропорту "Одесса". Впоследствии в оперативном командовании "Юг" сообщили, что взлетную полосу главного аэропорта региона уже нельзя использовать по назначению.

Владимир Зеленский прокомментировал этот ракетный удар. Украинский лидер подчеркнул: одесситы для России такие же враги, как все остальные украинцы. Зеленский заметил, что взлетную полосу обязательно отстроят. Вместе с тем, Одесса никогда не забудет, что россияне пытались с ней сделать.

Местных жителей просят не игнорировать тревогу

Братчук призвал местных жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги. В регионе работают силы ПВО. В то же время Россия может нанести по городу ракетные удары.

Братчук подчеркнул, что в ОВА не хотят пугать одесситов. В то же время следует быть бдительными и заботиться о своей безопасности. Представитель Одесской ОВА отметил, что местная ПВО работает очень хорошо. В частности, оперативно уничтожают российские самолеты.

Также жителям области запретили посещать местные пляжи. Они – заминированы. Людей призывали не вводить себя в обман, что "мне ничего не будет" и "не рванет". Жертвы уже были.

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