Он подчеркнул, что одесситы для России такие же враги, как и все остальные жители Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

Это событие Враг повредил взлетно-посадочную полосу аэропорта в Одесской области: что известно об атаке

Для России все мы враги

Президент подчеркнул, что взлетную полосу отстроят. Однако это не упраздняет того, что Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней.

Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы.

– сказал Владимир Зеленский.

Глава страны добавил, что наши власти продолжают активно взаимодействовать с международными партнерами, чтобы усиливать санкционное давление на Россию. Ведь агрессор должен ответить за каждый разрушенный объект и каждого убитого украинца.

Одессу атаковали из Крыма

Ракеты выпустили в сторону Одессы около 18 часов. В городе сразу раздались взрывы и звуки работы ПВО. Впоследствии стало известно, что враг ударил по взлетной полосе главного аэропорта области.

Взлетная полоса испытала значительные разрушения, поэтому теперь ее невозможно использовать по назначению. К счастью, люди в результате этого не пострадали. Впоследствии глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что удар нанесли с территории оккупированного Крыма.

Для атаки использовали береговые ракетные комплексы "Бастион". Следует отметить, что эту взлетную полосу строили 5 лет. Ее только недавно сдали в эксплуатацию.

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