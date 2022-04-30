Соответствующую информацию сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Об этом он написал вечером 30 апреля после атаки, которую оккупанты совершили ориентировочно в 18.00.
Заметьте Враг повредил взлетно-посадочную полосу аэропорта на Одесщине: что известно об атаке
Власти обещают восстановить взлетно-посадочную полосу, которую атаковал враг
Мэр города рассказал, что полосу строили 5 лет, а 10 лет продолжалась работа над реализацией проекта. Открытие современной взлетно-посадочной полосы в 2021 г. стало событием даже не национального, а мирового масштаба.
Одесса вышла на новый уровень развития – как с точки зрения инфраструктуры, так и туризма. Благодаря новой полосе мы ждали колоссального притока туристов со всего мира, а вместо этого получили сегодня ракетный удар,
– сообщил Труханов.
Мэр объяснил, что Одесса – это не тот город, который сдается перед трудом.
"Мы обязательно восстановим полосу после нашей победы, а к нам приедет еще больше туристов", – сказал Труханов.
Что известно об атаке на взлетно-посадочную полосу в Одесской области
- Ориентировочно в 17:30 оккупанты повредили взлетно-посадочную полосу в Одесской области.
- К сожалению, после этого она уже стала непригодной для использования. Однако людей предупреждают, что данные о боевых действиях подлежат согласованию с военным командованием.
- Предварительно власти не сообщали о количестве жертв или раненых.
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