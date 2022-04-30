Соответствующую информацию сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Об этом он написал вечером 30 апреля после атаки, которую оккупанты совершили ориентировочно в 18.00.

Заметьте Враг повредил взлетно-посадочную полосу аэропорта на Одесщине: что известно об атаке

Власти обещают восстановить взлетно-посадочную полосу, которую атаковал враг

Мэр города рассказал, что полосу строили 5 лет, а 10 лет продолжалась работа над реализацией проекта. Открытие современной взлетно-посадочной полосы в 2021 г. стало событием даже не национального, а мирового масштаба.

Одесса вышла на новый уровень развития – как с точки зрения инфраструктуры, так и туризма. Благодаря новой полосе мы ждали колоссального притока туристов со всего мира, а вместо этого получили сегодня ракетный удар,

– сообщил Труханов.

Мэр объяснил, что Одесса – это не тот город, который сдается перед трудом.

"Мы обязательно восстановим полосу после нашей победы, а к нам приедет еще больше туристов", – сказал Труханов.

Что известно об атаке на взлетно-посадочную полосу в Одесской области

Ориентировочно в 17:30 оккупанты повредили взлетно-посадочную полосу в Одесской области.

К сожалению, после этого она уже стала непригодной для использования. Однако людей предупреждают, что данные о боевых действиях подлежат согласованию с военным командованием.

Предварительно власти не сообщали о количестве жертв или раненых. ​