Він підкреслив, що одесити для Росії такі ж вороги, як всі інші жителі України. Про це повідомляє 24 канал із посилання на звернення глави держави.

Ця подія Ворог пошкодив злітно-посадкову смугу аеропорту на Одещині: що відомо про атаку

Для Росії всі ми вороги

Президент підкреслив, що злітну смугу відбудують. Проте це не скасовує того, що Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї.

Знищено злітну смугу одеського аеропорту. Знову й знову російські війська доводять, що одесити – такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці.

– сказав Володимир Зеленський.

Очільник країни додав, що наша влада продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб посилювати санкційний тиск на Росію. Адже агресор має відповісти за кожен об'єкт, який зруйнував, та кожного українця, якого вбив.

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