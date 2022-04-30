Люди ходят по побережью, поэтому опрометчиво относятся к своей жизни. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

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Побережье – стратегический объект

Гуменюк отметила, что прогулки на свежем воздухе нужны, но нужно учитывать ограничение военного положения. Побережье Одесского региона – запрещенное место для прогулок.

Чиновница объяснила, что это достаточно стратегический объект.

Угроза высадки десанта

Не исключают попытки высадки российского десанта. Следовательно, пляжи подготовили к такому варианту и возможному наступлению. Там установили мины и обустроили позиции военных.

Поэтому Гуменюк подчеркнула, что гражданам не следует думать, мол "мне ничего не будет" и "не рванет". Это очень обманчиво.

Уже были жертвы

По словам начальницы, был случай, когда люди, нарушая ограничения, пытались отдохнуть на пляже. Произошел взрыв, один человек погиб, другой – получил ранения. Автомобиль изуродован.

Надо осознавать, что побережье сейчас – это тоже рубеж охраны и не посещать его,

– предостерегла Гуменюк.

Где можно гулять

Женщина назвала альтернативу пляжам. Одесситам можно гулять на Трассе здоровья. Однако следует носить с собой документы. Кроме того, нельзя снимать пляжи и зоны вокруг них.

Она объяснила, что в кадр могут попадать стратегические объекты. Человек хочет просто поделиться радостным фото с друзьями, но невзначай может раскрыть позиции и помочь врагу.

В Одессе ввели длинный комендантский час

Да, в городе ввели "затяжной" комендантский час. Он будет действовать с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая. В это время людям нельзя выходить на улицы.

Заметим, что правило будет действовать только в Одессе. В области время комендантского часа не меняли.

Кстати, Братчук предупредил об угрозе ракетных ударов по Одессе: