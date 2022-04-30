Люди ходять по узбережжю, тому необачливо ставляться до свого життя. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Узбережжя – стратегічний об'єкт

Гуменюк зауважила, що прогулянки на свіжому повітрі потрібні, але треба зважати на обмеження воєнного стану. Узбережжя Одеського регіону – заборонене місце для прогулянок.

Чиновниця пояснила, що це досить стратегічний об'єкт.

Загроза висадки десанту

Не виключають можливість спроби висадки російського десанту. Відтак пляжі підготували до такого варіанту й можливого наступу. Там встановили міни та облаштували позиції військових.

Тому Гуменюк наголосила, що громадянам не слід думати, мовляв "мені нічого не буде" і "не рване". Це дуже оманливо.

Вже були жертви

За словами начальниці, був випадок, коли люди, порушуючи обмеження, намагалися відпочити на пляжі. Стався вибух, одна людина загинула, інша – зазнала поранення. Автомобіль знівечено.

Треба бути свідомими до того, що узбережжя наразі – це теж рубіж охорони й не відвідувати їх,

– застерегла Гуменюк.

Де можна гуляти

Жінка назвала альтернативу пляжам. Одеситам можна гуляти на Трасі здоров'я. Однак потрібно носити із собою документи. Крім того, не можна фотографувати пляжі й зони навколо них.

Вона пояснила, що в кадр можуть потрапляти стратегічні об’єкти. Людина хоче просто поділитися радісним фото з друзями, але ненароком може розкрити позиції й допомогти ворогу.

В Одесі ввели довгу комендантську годину

Так, у місті запровадили "затяжну" комендантську годину. Вона буде діяти з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня. У цей час людям не можна виходити на вулиці.

Зауважимо, що правило діятиме тільки в Одесі. В області час комендантської години не змінювали.

До речі – Братчук попередив про загрозу ракетних ударів по Одесі: