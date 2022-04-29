Тож імовірність обстрілів по Одесі та області досі залишається дуже високою. Про це в ефірі 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Брачтук.

До слова Якщо бракує техніки – можемо під'їхати на своїй, – Братчук потролив Путіна і парад до 9 травня

Він зазначив, що окупанти знову нарощують інтенсивність саме у завданні ракетних ударів взагалі по всій Україні.

З території тимчасово окупованого Криму може прилетіти це лайно ракетне. Так само і з Чорного моря,

– застеріг Братчук.

Яка ситуація в Одесі за останню добу

Минула доба, 28 квітня, в Одесі розпочалася зі збитого ворожого безпілотника. А вже ввечері українські сили протиповітряної оборони захищали небо міста від ворожих ракет.

Загалом збили 3 російських ракети. Вони летіли з Чорного моря. Українські бійці спрацювали бездоганно.

"Маємо такий успіх. Звісно, він проміжний, бо головним буде – наша загальна перемога. Але розуміємо, що на цьому ворог, на жаль, не зупиниться", – зазначив Братчук.