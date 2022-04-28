Про це у ефірі 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також додав, що після другого обстрілу мосту через Дністровський лиман – він не придатний для руху.

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У нас на Привозі жартують, що Путін скасує парад 9 травня, бо йому бракує техніки, а наші люди відповідають: "якщо бракує техніки – то ми можемо підїхати на своїй",

– жартує Братчук.

Він також додає, що всі заходи для посилення оборони Одеси та області проведені, сама система оборони постійно вдосконалюється.

Нагадаємо, оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник. Це трапилось в ніч на 28 квітня, відтак у Одеській та Миколаївській області було чутно вибух.

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