Місцеві журналісти вирішили показати, як живе Одеса в часи тривалої комендантської години. Здається, в місті давно не було настільки тихо.

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Ні людей, ні машин

На вулицях чути, як співають пташки: немає ні автомобілів, ні людей, лише деколи бездомні коти бігають вулицями. Усі магазини, ресторани, офіси, торгові центри та інші заклади також закриті.

Як живе Одеса під час довгої комендантської години: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, яка розпочалася о 22:00 1 травня й закінчиться о 5:00 3 травня. Такі жорсткі обмеження ввели через 2 травня, яке є сакральною датою для росіян. Тоді, у 2014 році, в Одесі під час масових сутичок загинуло майже півсотні людей, а близько 200 отримали поранення.

Ми передбачаємо, що можливі провокації. Для того, щоб максимально забезпечити спокій та мир наших людей, а також громадський порядок, стримувати ситуацію в місті та області, — оголошена подовжена комендантська година, – наголошував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Протистояння в Одесі 2 травня 2014: що сталося

Тоді напередодні матчу проукраїнські футбольні фанати "Чорноморця" та "Металіста" організували мирний марш "За єдину Україну". Однак на них напали проросійські диверсанти з "Антимайдану".

Першими загиблими внаслідок сутичок виявилися активіст Євромайдану Андрій Бірюков та учасник "Правого сектору" Ігор Іванов. Загалом через напад провокаторів з "Антимайдану" загинуло 6 українських активістів на вулиці Грецькій.

Під час боїв використовували як звичайну бруківку, так і вогнепальну зброю та світло-шумові гранати.

Через певний час сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташоване наметове містечко "Антимайдану". Його повністю спалили, а конфлікт розгорівся біля Будинку профспілок: там проросійські диверсанти забарикадувалися й облаштували вогневі позиції.

На одному з оприлюднених відео з Будинку профспілок видно, як будівля починає загорятися зсередини. Ймовірно, хтось з проросійських активістів невдало кинув коктейль Молотова. Через пожежу там загинули 41 диверсант та працівниця самого Будинку профспілок. Загалом внаслідок сутичок було 48 жертв.

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