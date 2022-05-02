Максим Марченко – начальник Одеської ОВА – повідомив, що мовиться про катери типу "Раптор". Це вдалося зробити за допомогою Bayraktar – турецьких безпілотників.

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Є радісна новина. На світанку біля острова Зміїний знищили 2 російських катери типу "Раптор" за допомогою наших Bayraktar. Дякую Військово-Морським силам за те, що знищують російське сміття у Чорному морі,

– заявив Марченко.

Начальник Одеської ОВА підсумував, що усі працюють заради перемоги.

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