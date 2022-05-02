Советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко рассказал об информационной ситуации в Мариуполе. По его словам, в городе полным ходом идет российская пропаганда – из-за отсутствия информации из Украины мариупольцы думают, что россияне успешно захватывают Украину.

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Андрющенко заявил, что местные жители уверены, что российские оккупанты уже шагают киевским Крещатиком, а в Харькове уже есть оккупационные власти.

К тому же, добавил советник мэра, мариупольцы верят, что каждый мужчина из города при выезде сразу отправляется на фронт.

Чтобы держать информационную блокаду в Мариуполе, российские боевики очень жестко контролируют фото и видеосъемку.

Ты не можешь сделать даже селфи без отдельного разрешения солдат, и даже при его получении – российский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и "волонтеры" от ФСБ,

– рассказал Андрющенко.

Именно поэтому, сообщает заместитель мэра Мариуполя, украинцы могут увидеть только подстроенные кадры якобы "благодарных мариупольцев" или фотографии и видео, которые снимают быстро с машины.

Все фото и видеоматериалы при выезде на фильтрацию удаляются оккупантами. Это касается любого контента, который может разоблачить преступления россиян.

Именно поэтому мы удивляемся «картинкам мирной жизни», а мариупольцы ужасаются тому, что "Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал каждому тюрьму". Поэтому мы продолжим говорить правду о Мариуполе. И просим всех приобщаться к потоку правды,

– призвал Андрющенко на своем телеграм-канале.

Что происходило сегодня в Мариуполе

Ранее, 2 мая, поступила информация о том, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли завод "Азовсталь", где находятся украинские защитники Мариуполя и гражданские. Несмотря на то, что уже прошли 2 эвакуационных мероприятия для мариупольцев, на заводе остались люди, которым срочно нужна помощь.

Русские били по заводу из всего оружия, которое было им доступно: оккупанты привлекли самолеты, корабельную и сухопутную артиллерию и танки.

В результате обстрела на территории "Азовстали" произошел пожар.

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