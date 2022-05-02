Росіяни полягли під час чергового штурму "Азовсталі". Українські захисники наголосили – боротьба триває!

Увага Окупанти знову вдарили по "Азовсталі" з усієї зброї: піднявся величезний стовп диму

Ворог продовжує обстрілювати "Азовсталь"

Захисники Маріуполя повідомили, що після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" росіяни продовжують обстрілювати територію заводу, зокрема споруди, де ховаються цивільні.

Ворог завдає авіаударів, веде вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки,

– зазначили військові.

Черговий штурм закінчився смертю 5 окупантів

Втім, українські військові продовжують тримати оборону та відбивати атаки росіян. В бою вони знищили російських солдатів.

Внаслідок чергового штурму росіянами "Азовсталі" – бійцями полку "Азов" знищено 5 ворожих окупантів,

– повідомили захисники.