У коментарі 24 каналу азовці підтвердили – росіяни нещадно гатять по "Азовсталі".

Важливо Евакуйовані маріупольці в Запоріжжі, а на Одещині 3 раз підірвали міст: основне за 68 день війни

"Так, горить завод, нас бомблять - авіація, артилерія стріляє, танки, кораьельна артилерія, все сипеться по нас попри те, що тут ще цивільні знаходяться,

– прокоментував заступник командира "Азову" "Калина".

Окупанти протягом всього повномасштабного вторгнення продовжують тероризувати українців у Маріуполі. Місто в блокаді вже понад 2 місяці.