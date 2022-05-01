Розпочав глава держави з евакуації людей зі сталеварного заводу "Азовсталь", що в Маріуполі. Цієї миті чекали багато тижнів, повідомив він у своєму зверненні до українців, інформує 24 канал.

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Нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з Азовсталі. Після переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн, пропозицій. Нарешті! Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей,

– сказав Володимир Зеленський.

"Уперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території. Вдалося вивезти вже понад стао цивільних: жінок, дітей, перш за все. Які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на "Азовсталі", – продовжив президент.

За його словами, перші евакуйовані прибудуть до Запоріжжя вранці 2 травня. Там їх зустрічатимуть.

Глава держави подякував усім

Глава держави наголосив, що вдячний усім, хто брав участь у підготовці порятунку людей і забезпечує гумкоридор. Кожному та кожній, хто домовлявся. Ірині Верещук як координатору цього процесу, а також:

нашій розвідці;

своїй команді – Давиду, Андрію;

партнерам, які долучилися і змогли допомогти;

ООН;

Міжнародному комітету Червоного хреста.

Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з "Азовсталі", з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але як би складно не було, вдалося врятувати понад 350 тисяч людей з районів бойових дій,

– розповів український лідер.

"Сподіваюсь, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – підкреслив президент.

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