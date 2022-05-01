Таку резолюцію вніс конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер. Він зазначив, що американських військових слід відправити в Україну, якщо президент Росії Володимир Путін посилить війну.

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Що відомо про резолюцію

Документ передбачає дозвіл на використання військової сили для захисту союзників США у відповідь сценарію, за яким Росія використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю проти України,

– мовиться у повідомленні.

Тобто, якщо таку резолюцію схвалять, то США відправлять в Україну свою армію у тому разі, якщо Росія використає хімічну, біологічну або ядерну зброю.

Кінзінгер наголосив, що ця резолюція стала б червоною лінією для Кремля. Він зазначив, що США мають підтвердити, що підтримують людей, які прагнуть свободи й твердо протистоять авторитаризму. Вашингтон повинен вжити заходів, щоб зупинити вбивства та катування мирних українців.

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Зауважимо, ще перед початком повномасштабної війни НАТО та США казали, що не відправлять своїх військових воювати проти Росії в Україні.

Як США допомагають Україні

Палата представників США 28 квітня одноголосно проголосувала за надання Україні ленд-лізу. Це дозволить нашим військовим швидко отримувати американську зброю. Адже процедура буде спрощеною. Невдовзі документ має підписати голова Білого дому Джо Байден.

Востаннє ленд-ліз застосовували ще під час Другої світової війни. Тоді Вашингтон надав зброю європейським країнам, які боролися з гітлерівською Німеччиною. В Офісі Президента зазначили, що зараз це рішення є дуже символічним. Адже показує цілому світу, де є добро, а де – зло.

Зауважимо, 28 квітня Байден попросив у Конгресу виділити 33 мільярди доларів на допомогу для України. За ці гроші наша держава закупить найнеобхіднішу зброю, спорядження та обладнання.

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